Το να παρατηρήσετε φυσαλίδες στην λεκάνη της τουαλέτας μετά την ούρηση είναι συνηθισμένο φαινόμενο και, συνήθως, αθώο.

Ωστόσο, αν τα ούρα εμφανίζονται επανειλημμένως ασυνήθιστα αφρώδη και ειδικά αν συνοδεύονται από οίδημα (πρήξιμο) ή παρουσία αίματος, το ζήτημα χρήζει προσοχής, καθώς μπορεί να υποδηλώνει περίσσεια και διαρροή πρωτεΐνης μέσω των νεφρών.

Γιατί τα ούρα μπορεί μερικές φορές να είναι αφρώδη;

Μια γρήγορη και ισχυρή ροή ούρων μπορεί να δημιουργήσει φυσαλίδες καθώς τα ούρα προσκρούουν στο νερό της λεκάνης. Τα συμπυκνωμένα ούρα, λόγω αφυδάτωσης, μπορεί επίσης να φαίνονται αφρώδη, ενώ υπολείμματα καθαριστικών προϊόντων στην λεκάνη μπορούν επίσης να προκαλέσουν φυσαλίδες, οι οποίες φυσικά δεν σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας σας.

Αυτές οι εξηγήσεις είναι συνηθισμένες, ειδικά όταν ο αφρός εμφανίζεται περιστασιακά και εξαφανίζεται γρήγορα. Ούτε ο αριθμός των φυσαλίδων ούτε η όψη τους αποτελούν αξιόπιστη μέθοδο ελέγχου για νεφρική νόσο στο σπίτι.

Πότε μπορεί ο αφρός να υποδηλώνει πρόβλημα στα νεφρά;

Τα υγιή νεφρά φιλτράρουν τα άχρηστα στοιχεία, συγκρατώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης που κυκλοφορεί στο αίμα. Εάν οι δομές φιλτραρίσματος των νεφρών επηρεαστούν, μια πρωτεΐνη που ονομάζεται αλβουμίνη μπορεί να περάσει στα ούρα. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αλβουμινουρία (μια μορφή πρωτεϊνουρίας) και η παρουσία μεγαλύτερων ποσοτήτων πρωτεΐνης μπορεί να προκαλέσει επίμονο άφρισμα.

Ο διαβήτης, η υπέρταση και ορισμένες φλεγμονώδεις νεφρικές παθήσεις συγκαταλέγονται στις καταστάσεις, που συνδέονται με αυτήν την περίσσεια και διαρροή πρωτεΐνης. Ωστόσο, η παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα δεν συνεπάγεται απαραίτητα μόνιμη βλάβη στα νεφρά: παροδικές αυξήσεις μπορεί να παρατηρηθούν σε περιπτώσεις πυρετού, αφυδάτωσης ή έντονης σωματικής άσκησης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλά άτομα με νεφρική νόσο αρχικού σταδίου δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως αισθητή αλλαγή στα ούρα τους.

Ποια σημάδια επιβάλλουν την αναζήτηση ιατρικής συμβουλής;

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν τα ούρα σας εμφανίζονται ασυνήθιστα αφρώδη τις περισσότερες φορές, εάν η αλλαγή αυτή επιμένει για αρκετές ημέρες ή εάν ο αφρός γίνεται πιο έντονος. Μην περιμένετε να εμφανιστούν άλλα συμπτώματα, για να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να κάνετε εξετάσεις, ειδικά εάν πάσχετε από διαβήτη ή υπέρταση.

Άλλες αλλαγές που χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης:

Οίδημα (πρήξιμο) γύρω από τα μάτια, στους αστραγάλους ή στα πέλματα.

Ούρα με ροζ, κόκκινο ή καφέ χρώμα, που ενδέχεται να περιέχουν αίμα.

Σημαντική μείωση της συχνότητας ούρησης ή εμφάνιση επίμονης κόπωσης.

Η επίμονη παρουσία αφρού στα ούρα δικαιολογεί εξετάσεις για λευκωματίνη στα ούρα και την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας. Η όψη των ούρων από μόνη της δεν αρκεί για διάγνωση. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Ποιες εξετάσεις μπορούν να ανιχνεύσουν πρωτεΐνη στα ούρα;

Ο γιατρός μπορεί να ξεκινήσει με μια γενική εξέταση ούρων, η οποία μπορεί να εντοπίσει την παρουσία αίματος ή πρωτεΐνης. Ο λόγος λευκωματίνης-προς-κρεατινίνη στα ούρα (uACR) μετρά με μεγαλύτερη ακρίβεια την λευκωματίνη σε ένα μικρό δείγμα και μπορεί να εντοπίσει νεφρικά προβλήματα προτού εμφανιστούν εμφανή συμπτώματα.

Μια εξέταση αίματος για την μέτρηση της κρεατινίνης βοηθά στην εκτίμηση της διηθητικής ικανότητας των νεφρών, γνωστής ως eGFR (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης).

Η αρτηριακή πίεση και το ιατρικό ιστορικό παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Εάν τα αποτελέσματα είναι μη φυσιολογικά, ενδέχεται να απαιτηθεί επανάληψη των εξετάσεων, καθώς ένα και μόνο δείγμα δεν αρκεί πάντα για να διακρίνει μια προσωρινή μεταβολή από μια χρόνια νεφρική νόσο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να υπάρχει νεφρική νόσος ακόμη και αν τα ούρα φαίνονται απολύτως φυσιολογικά;

Ναι. Στα αρχικά στάδια, η νεφρική νόσος συχνά δεν προκαλεί καμία ορατή αλλαγή. Άτομα με διαβήτη, υπέρταση ή άλλους παράγοντες κινδύνου μπορεί να ωφεληθούν από τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας, ακόμη και αν δεν παρατηρούν αφρό στα ούρα τους.

Μήπως ο αφρός στα ούρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υποδηλώνει προεκλαμψία;

Όχι από μόνος του. Ωστόσο, η παρουσία πρωτεΐνης στα ούρα και η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να σχετίζονται με την προεκλαμψία. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η εμφάνιση έντονου πονοκεφάλου, διαταραχών στην όραση ή ξαφνικού οιδήματος απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, ανεξάρτητα από το αν τα ούρα αφρίζουν ή όχι.

Συμπέρασμα

Η περιστασιακή εμφάνιση φυσαλίδων οφείλεται συχνά στην ορμή της ούρησης ή σε προσωρινές μεταβολές στη συγκέντρωση των ούρων. Αν ο αφρός επιμένει ή αυξάνεται, αξίζει να διερευνηθεί. Ωστόσο, μόνο οι κατάλληλες εξετάσεις ούρων και αίματος μπορούν να επιβεβαιώσουν αν υπάρχει διαρροή πρωτεΐνης ή νεφρική νόσος. Μην προσπαθείτε να κάνετε διάγνωση στον εαυτό σας κοιτάζοντας την λεκάνη της τουαλέτας.

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