Snapshot Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 2.820 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2026-2027.

Από τις προσλήψεις, 1.720 αφορούν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με κατανομή σε Γενική και Ειδική Αγωγή, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία και τη Σιβιτανίδειο.

Προσλαμβάνονται 1.079 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για την υποστήριξη μαθητών και τη λειτουργία σχολικών μονάδων, με τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΠΑΛ και γενικά σχολεία.

Επιπλέον, 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με κατανομή σε Ειδική και Γενική Αγωγή.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία αυστηρά από τις 23 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Snapshot powered by AI

Ανάσα στα κενά που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τις σχολικές μονάδες της χώρας επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας ένα νέο μαζικό κύμα προσλήψεων. Συνολικά 2.820 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) παίρνουν το φύλλο πορείας για τις αίθουσες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το φρέσκο διδακτικό δυναμικό καλείται να κλείσει άμεσα τις τρύπες τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή για το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027, ενώ προσωπικό κατευθύνεται και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Τα χρονικά περιθώρια στα θρανία είναι πλέον στενά. Γι' αυτό τον λόγο, όλοι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στις θέσεις τους, αναλαμβάνοντας υπηρεσία αυστηρά μέσα στο διήμερο από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Οι προσλήψεις ανα ειδικότητα

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και κατανέμονται ως εξής:

1. Προσλήψεις 1.720 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 47 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και

(β) 780 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 81 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(β) 802 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση και

(γ) 6 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερις (4) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων τρεις (3) στη Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) στην Παράλληλη Στήριξη.

2. Προσλήψεις 1.079 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά στην πρόσληψη 1.079 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών και της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 17

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 53

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 6

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 1

Στις ομάδες ΕΠΑΛ → 244

Στις ομάδες γενικών σχολείων → 758

Επίσης, διατίθενται για πρόσληψη στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 2 αναπληρωτές.

Σημειώνεται ότι για 26 θέσεις που είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

3. Προσλήψεις 19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στο πλαίσιο της στελέχωσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων:

7 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης12 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις 54/ΔΕΔΗΜΩΣ/20.08.2026 και 53/ΔΕΔΗΜΩΣ/14.08.2026.

Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας

Προσλήψεις ΣΜΕΑ

Προσλήψεις Μουσικά

Προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Προσλήψεις ΔΗΜΩΣ Γενικής Παιδείας

Προσλήψεις ΔΗΜΩΣ ΕΑΕ

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