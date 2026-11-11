Υπουργείο Παιδείας: Συγκέντρωση φοιτητών για τις μετεγγραφές - «Κανείς να μη χάσει το εξάμηνο»

Snapshot Περίπου το 20% των αιτήσεων μετεγγραφών, δηλαδή 2.000 φοιτητές, απορρίφθηκαν λόγω νέων κριτηρίων.

Υποβλήθηκαν συνολικά 9.396 αιτήσεις μετεγγραφών σε διάφορες κατηγορίες, από τις οποίες έγιναν δεκτές 7.327.

Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνάντηση με το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας κανείς να μη χάσει το εξάμηνο.

Τα νέα κριτήρια προϋποθέτουν διαφορά έως 2.750 μόρια μεταξύ των σχολών, περιορίζοντας τις εγκρίσεις μετεγγραφών.

Το επίδομα στέγασης απορρίπτεται σε 31.000 αιτήσεις λόγω οικονομικών κριτηρίων ή περασμένων μαθημάτων. Snapshot powered by AI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί φοιτητές έξω από το υπουργείο Παιδείας, λόγω απόρριψης μεγάλου αριθμού αιτήσεων μετεγγραφών σε άλλες σχολές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας, περίπου το 20% των αιτήσεων απορρίφθηκε, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2.000 φοιτητές. Όπως αναφέρει η φοιτητική παράταξη ΜΑΣ, οι λόγοι απόρριψης είναι τα νέα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την έγκριση της μετεγγραφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, κατά την α’ φάση μετεγγραφών υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

6.519 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία , στην οποία 5.774 φοιτητές/τριες αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 719 φοιτητές/τριες συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους αντίστοιχα Τμήματα αλλά και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 φοιτητές/τριες δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

, στην οποία 5.774 φοιτητές/τριες αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 719 φοιτητές/τριες συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους αντίστοιχα Τμήματα αλλά και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 φοιτητές/τριες δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου. 109 αιτήσεις από φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης .

από φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των . 505 αιτήσεις αφορούσαν φοιτητές/τριες, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

αφορούσαν φοιτητές/τριες, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις του ν.4692/2020. 2.263 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών/τριων.

Από αυτές, δεκτές έγιναν:

4.571 φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια , εκ των οποίων 4.522 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 49 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης .

, εκ των οποίων 4.522 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 49 είναι . 505 φοιτητές/τριες των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

των ειδικών του ν.4692/2020. 2.251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Συνάντηση με στελέχη του υπουργείου

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης αντιπροσωπεία των φοιτητών ζήτησε και συναντήθηκε με στελέχη του υπουργείου, στην οποία παρουσίασαν στοιχεία για την έκταση του προβλήματος.

Όπως σημείωσαν οι φοιτητές στην ανακοίνωσή τους, ο αριθμός των σπουδαστών που αποκλείονται από το μέτρο εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς τα νέα κριτήρια προϋποθέτουν διαφορά έως 2.750 μόρια μεταξύ των σχολών. Όπως υποστηρίζουν, ο αριθμός των αιτήσεων που κατατίθεται είναι μειωμένος κατά 40%.

Παράλληλα, το επίδομα στέγασης χορηγείται επίσης σε λιγότερα άτομα, με 31.000 αιτήσεις να απορρίπτονται λόγω οικονομικών κριτηρίων ή εξαιτίας των περασμένων μαθημάτων.

Στο υπόμνημα με τα αιτήματα που κατέθεσαν στο υπουργείο, οι φοιτητές ζητούν κανένας φοιτητής να μην χάσει το εξάμηνο και δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις σε όσους τις έχουν ανάγκη.

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