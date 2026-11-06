Ξεκίνησε η β΄ φάση των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

Η δεύτερη φάση των μετεγγραφών θα διαρκέσει από σήμερα έως και την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ξεκίνησε η β΄ φάση των μετεγγραφών στα ΑΕΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η δεύτερη φάση των μετεγγραφών στα ΑΕΙ διαρκεί από 6 έως 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας μετεγγραφών, ανάλογα με την κατηγορία μετεγγραφής.
  • Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση φοιτητές από συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι εισαχθέντες από επαναληπτικές εξετάσεις, οι φοιτητές με κυπριακή καταγωγή, άτομα με παθήσεις και αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει υποβληθεί αίτηση στην α΄ φάση μετεγγραφών από 24 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2026.
  • Η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής για αδέλφια αθλητές υποβάλλεται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων απευθείας στο Τμήμα υποδοχής με υπεύθυνη δήλωση.
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Από σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 14:00), θα διαρκέσει η δεύτερη φάση των μετεγγραφών στα ΑΕΙ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας των μετεγγραφών: https://transfer.it.minedu.gov.gr επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία (μετεγγραφές με οικονομικά/κοινωνικά κριτήρια ή μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών):

α) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή τους στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026,

β) οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) απόφαση της υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β' 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά το διάστημα 24-9-2026 έως 02-10-2026 (α΄φάση μετεγγραφών)

δ) οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχοντες αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) επιπλέον των ανωτέρω κατηγοριών δικαίωμα αίτησης μετεγγραφής θα έχουν και τα αδέλφια των κατηγοριών α) και γ). Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να μην έχει υποβληθεί αίτηση κατά την α΄ φάση μετεγγραφών (24/9 με 2/10/2026).

Όσον αφορά στη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής για τους αδελφούς αθλητές, εφόσον απαιτείται, κατατίθεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων μετεγγραφής, στο Τμήμα υποδοχής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄750), η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής από δημόσια αρχή.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

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