Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

Πότε «πέφτουν» οι αργίες της φετινής σχολικής χρονιάς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται στις 17 Νοεμβρίου χωρίς κανονικά μαθήματα στα σχολεία.
  • Τα Χριστούγεννα οι διακοπές διαρκούν από 24 Δεκεμβρίου 2026 έως 7 Ιανουαρίου 2027.
  • Η Καθαρά Δευτέρα στις 15 Μαρτίου 2027 δημιουργεί το μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς.
  • Τα μαθήματα σταματούν για το Πάσχα από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027 με το Ορθόδοξο Πάσχα στις 2 Μαΐου.
  • Η σχολική χρονιά 2026 2027 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τελειώνει στις 15 Ιουνίου 2027, ενώ στη Δευτεροβάθμια συνεχίζονται οι εξετάσεις.
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Μπορεία τα σχολεία να μην έχουν πολύ καιρό που έχουν ξεκινήσει, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που ήδη σκέφτονται πότε θα υπάρξουν ευκαιρίες για μια ανάπαυλα, με την πρώτη, την 28η Οκτωβρίου, να πέρασε ήδη.

Πότε «πέφτουν», λοιπόν, οι υπόλοιπες αργίες της φετινής σχολικής χρονιάς;

17 Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 θα τιμηθεί η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εκδηλώσεις, αφιερώματα και παρουσιάσεις, χωρίς να διεξαχθούν κανονικά μαθήματα.

Χριστούγεννα: Η πρώτη μεγάλη διακοπή

Μετά το πρώτο διάστημα της σχολικής χρονιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για ξεκούραση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και να ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διακοπές του σχολικού έτους.

Καθαρά Δευτέρα: Το μοναδικό τριήμερο

Οι μαθητές θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Μάρτιο για το πρώτο και ουσιαστικά μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς.

Η Καθαρά Δευτέρα το 2027 πέφτει στις 15 Μαρτίου, δημιουργώντας ένα τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

25η Μαρτίου: Η δεύτερη εθνική επέτειος

Λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία το 2027 πέφτει Πέμπτη.

Οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη 25 Μαρτίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας.

Πάσχα 2027: Πότε σταματούν τα μαθήματα

Η επόμενη μεγάλη διακοπή της σχολικής χρονιάς είναι αυτή του Πάσχα.

Το Ορθόδοξο Πάσχα του 2027 θα εορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου. Οι μαθητές θα σταματήσουν τα μαθήματα από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027, ενώ η επιστροφή στα σχολεία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Τι συμβαίνει με την Πρωτομαγιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ημερομηνία της Πρωτομαγιάς το 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, 1 Μαΐου.

Επειδή πρόκειται για υποχρεωτική αργία, προβλέπεται μεταφορά της στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Μαΐου. Ωστόσο, για τους μαθητές η συγκεκριμένη μεταφορά δεν δημιουργεί επιπλέον σχολική αργία, καθώς εκείνη την περίοδο τα σχολεία θα βρίσκονται ήδη σε διακοπές του Πάσχα.

Πότε τελειώνει η σχολική χρονιά

Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το τελευταίο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η περίοδος των εξετάσεων θα συνεχιστεί μέσα στον Ιούνιο, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

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