Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

Το έτος πλησιάζει στην αλλαγή του και οι αργίες μειώνονται πλέον

Δημήτρης Δρίζος

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2026, η επόμενη επίσημη αργία είναι τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου.
  • Η 26η Δεκεμβρίου 2026 πέφτει Σάββατο και είναι επίσης επίσημη αργία, δημιουργώντας τριήμερο για τους εργαζόμενους με πενθήμερη εβδομάδα.
  • Η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Στα σχολεία γίνονται επετειακές εκδηλώσεις χωρίς κανονικά μαθήματα την 17η Νοεμβρίου, ενώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.
  • Το τριήμερο των Χριστουγέννων είναι η τελευταία επίσημη αργία με Σαββατοκύριακο που προσφέρει συνεχόμενη ανάπαυση μέσα στο 2026.
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Καθώς το 2026 πλησιάζει στο τέλος του, οι εργαζόμενοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις εναπομείνασες αργίες του έτους.

Η επόμενη επίσημη αργία μετά την 28η Οκτωβρίου απέχει σχεδόν δύο μήνες, αλλά προσφέρει μια ευκαιρία για τριήμερο ξεκούρασης την περίοδο των Χριστουγέννων, ειδικά για όσους εργάζονται με πενθήμερη εβδομάδα.

Μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η επόμενη καθολική αργία είναι η Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, ημέρα των Χριστουγέννων. Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει Σάββατο και αποτελεί επίσης επίσημη αργία. Αυτό σημαίνει πως όσοι εργάζονται με το κλασικό πενθήμερο (Δευτέρα έως Παρασκευή) θα απολαύσουν ένα τριήμερο από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια.

Πριν από τα Χριστούγεννα, στις 17 Νοεμβρίου, τιμάται η επέτειος του Πολυτεχνείου, που το 2026 πέφτει Τρίτη. Ωστόσο, αυτή η ημερομηνία δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στα σχολεία πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις χωρίς κανονικά μαθήματα, ενώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.

Οι υπόλοιπες επίσημες αργίες έως το τέλος του 2026

  • Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα
  • Σάββατο 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Η τελευταία εβδομάδα του 2026 προσφέρει έτσι μια ευκαιρία για σύντομη διακοπή από την καθημερινότητα, με το τριήμερο των Χριστουγέννων να αποτελεί την τελευταία περίοδο συνεχόμενης ανάπαυσης που προκύπτει από επίσημη αργία και Σαββατοκύριακο μέσα στο έτος.

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