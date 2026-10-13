Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα – Πώς υποβάλλονται ενστάσεις

Snapshot Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός 30 ημερών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr.

Εγκρίθηκαν συνολικά 5.327 μετεγγραφές φοιτητών, εκ των οποίων 4.522 στη γενική κατηγορία, 49 στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης, 505 σε ειδικές κατηγορίες και 251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

149 φοιτητές μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με 140 στην κατηγορία οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και 9 στην κατηγορία αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Η διαδικασία μετεγγραφών ολοκληρώθηκε νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, επιτρέποντας καλύτερο προγραμματισμό σπουδών και οικονομικών για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών φοίτησης, φοιτητική μέριμνα, διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους.

Παράλληλα, από σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, η οποία θα διαρκέσει 30 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 80 του νόμου 4692/2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Πόσοι φοιτητές παίρνουν μετεγγραφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης υποβλήθηκαν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ειδικές κατηγορίες, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Στη γενική κατηγορία, 5.774 φοιτητές ζήτησαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 719 συμπεριέλαβαν στις αιτήσεις τους τόσο αντίστοιχα Τμήματα όσο και Τμήματα προς μετακίνηση του ίδιου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 109 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μέσω της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, 505 αιτήσεις ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78 του νόμου 4692/2020 και 2.263 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της ανακοίνωσης, εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές 5.327 φοιτητών, ως εξής:

- 4.522 φοιτητές της γενικής κατηγορίας, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

- 49 φοιτητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

- 505 φοιτητές που υπάγονται στις προβλεπόμενες ειδικές κατηγορίες.

- 251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Παράλληλα, 149 φοιτητές μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Από αυτούς, οι 140 εντάσσονται στην κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και οι εννέα στην κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Ζαχαράκη: «Οι μετεγγραφές ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά φέτος η διαδικασία των μετεγγραφών και μετακινήσεων ολοκληρώθηκε νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά.

«Πρόκειται για μια σημαντική τομή στην Ανώτατη Εκπαίδευση που αποδεικνύει πως ένα καλά οργανωμένο κράτος μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, η έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιτρέπει στους φοιτητές να προγραμματίσουν τη συνέχεια των σπουδών τους και στις οικογένειές τους να αποφύγουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η υπουργός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες φοίτησης.

Παπαϊωάννου: Περισσότερος χρόνος για τον προγραμματισμό των οικογενειών

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, χαρακτήρισε την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτέλεσμα του οργανωμένου σχεδιασμού και της αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταχύτερη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δίνει στους φοιτητές και στις οικογένειές τους τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουν τη νέα καθημερινότητά τους, από την εξεύρεση κατοικίας και τις μετακινήσεις μέχρι την προσαρμογή στο νέο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Ο υφυπουργός επανέλαβε ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, η διαφάνεια και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του υπουργείου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Διαβάστε επίσης