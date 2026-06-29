Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οι ημερομηνίες και η διαδικασία

Από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στις 07:00 έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 23:59, θα μπορούν οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2026-2027 σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-εγγραφές ή μέσω της πλατφόρμας gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» στη διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της υπηρεσίας του gov.gr για τις εγγραφές σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά.