Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Η ρύθμιση αφορά μαθητές και αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από περιοχές που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εφόσον συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2026

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Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Ξεκινούν οι εγγραφές εισαγωγής με ειδικό ποσοστό 2% για υποψηφίους από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
  • Οι επιπλέον θέσεις δεν αφαιρούνται από τον κανονικό αριθμό εισακτέων.
  • Το μέτρο καλύπτει περιοχές εννέα Περιφερειών της χώρας, με ακριβή γεωγραφική έκταση που ορίζεται σε υπουργικές αποφάσεις.
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Ξεκινούν οι εγγραφές εισαγωγής υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων 2026 - οι οποίοι προέρχονται από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές- με ειδικό ποσοστό 2% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το εν λόγω μέτρο αφορά μαθητές και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από τις περιοχές, που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εφόσον συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2026 και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές δεν αφαιρούνται από τον κανονικό αριθμό εισακτέων, αλλά προστίθενται επιπλέον, καθ’ υπέρβαση, ώστε να δημιουργηθεί μια ειδική διαδρομή εισαγωγής για τους υποψηφίους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Το 2% δεν ισοδυναμεί με αυτόματη εισαγωγή

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως το ειδικό ποσοστό 2% δεν συνεπάγεται αυτόματη εισαγωγή του υποψηφίου σε κάποια σχολή, καθώς η διαδικασία διέπεται από συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και βαθμολογικά κριτήρια.

Πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίτευξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος ή της σχολής, που έχει δηλώσει ο υποψήφιος. Όπου απαιτείται ειδικό μάθημα, πρακτική δοκιμασία ή μουσική εξέταση, πρέπει να πληρούνται και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ένα συγκεκριμένο βαθμολογικό όριο: ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 70% των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στην αντίστοιχη κατηγορία, στο ίδιο τμήμα και κατά το ίδιο έτος.

Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα συνολικά μόριά τους και τις προτιμήσεις, που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος υπολογισμού των πρόσθετων θέσεων. Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι τα δεκαδικά υπόλοιπα από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, ενώ διασφαλίζεται τουλάχιστον μία θέση ανά τμήμα, σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Ποιες περιοχές περιλαμβάνει το μέτρο

Το μέτρο καλύπτει περιοχές εννέα Περιφερειών της χώρας. Επισημαίνεται, ότι η γεωγραφική έκταση της ρύθμισης διευρύνθηκε κατά τη διαδικασία καθορισμού των δικαιούχων, καθώς με συμπληρωματική υπουργική απόφαση προστέθηκαν και άλλες περιοχές.

Στην Αττική περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Δήμοι Μαραθώνος, Σαρωνικού, Ραφήνας-Πικερμίου, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Κρωπίας, καθώς και συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες άλλων δήμων.

Στο Βόρειο Αιγαίο δικαιούχος περιοχή είναι ο Δήμος Χίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνονται περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας. Στην Ήπειρο η ρύθμιση καλύπτει περιοχές των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας.

Στην Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ενώ στο Νότιο Αιγαίο ο Δήμος Μεγίστης.

Στην Πελοπόννησο εντάσσονται συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες της Κορινθίας και ο Δήμος Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Στη Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνονται περιοχές της Εύβοιας και η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου στη Βοιωτία.

Στα Ιόνια Νησιά καλύπτονται συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες του Δήμου Λευκάδας, ενώ στην Κρήτη περιλαμβάνονται περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας.

Η ένταξη δεν αφορά πάντοτε το σύνολο ενός δήμου. Σε αρκετές περιπτώσεις η υπουργική απόφαση αναφέρεται σε συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες ή κοινότητες. Συνεπώς, η ιδιότητα του δικαιούχου δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη μόνο από τον δήμο κατοικίας, αλλά πρέπει να ελέγχεται με βάση τις ακριβείς προβλέψεις των σχετικών ΦΕΚ.

Τα επόμενα βήματα

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το τμήμα ή τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας (εδώ).

Για την αναζήτηση απαιτούνται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και οι τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο. Τα στοιχεία πρέπει να πληκτρολογούνται με κεφαλαία γράμματα, όπως ακριβώς είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις.

Το επόμενο βήμα για όσους εξασφάλισαν την εισαγωγή, είναι η εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο. Η προθεσμία ξεκινά την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Αξίζει να τονιστεί, ότι σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για την πλειονότητα των επιτυχόντων των Πανελλαδικών, η εγγραφή των συγκεκριμένων υποψηφίων δεν θα πραγματοποιηθεί μέσω της συνήθους ηλεκτρονικής διαδικασίας του υπουργείου αλλά θα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στη Γραμματεία του τμήματος ή της σχολής στην οποία εισήχθησαν.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τρεις τρόπους: με φυσική παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ταχυδρομική αποστολή.

Για την ταυτοποίηση απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής υποβολής, είναι απαραίτητη και υπεύθυνη δήλωση του επιτυχόντος, μέσω gov.gr ή με φυσική υπογραφή και βεβαίωση του γνησίου της, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα. Για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη νέα σχολή, θα πρέπει να προσκομίσουν την απόφαση διαγραφής από την προηγούμενη. Εάν δεν την έχουν ακόμη στα χέρια τους, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσουν άμεσα.

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