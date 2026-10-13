Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Καμία αλλαγή για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Snapshot Οι μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές στο Εθνικό Απολυτήριο.

Δεν θα υπάρξει αιφνιδιαστική αλλαγή στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό.

Το πόρισμα για το Εθνικό Απολυτήριο αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του Λυκείου ώστε να παρέχει ουσιαστικότερη εκπαίδευση πέρα από την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές.

Ο εθνικός διάλογος εξετάζει την αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων, τον συνδυασμό προφορικής και γραπτής αξιολόγησης και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές. Snapshot powered by AI

Τη διαβεβαίωση ότι οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της καθιέρωσης του Εθνικού Απολυτηρίου έδωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β’ και Γ’ Γυμνασίου δεν επηρεάζονται, πολύ απλά», είπε η υπουργός.

Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β' Γυμνασίου (2026-2027), θα ξεκινήσουν τη φοίτηση στο Λύκειο το σχολικό έτος 2028-2029. Οι μαθητές, όμως, που φοιτούν σήμερα στην Α' Γυμνασίου, θα εγγραφούν στα Λύκεια το 2029-2030, όταν και εκτιμάται πως θα εφαρμοστούν οι αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, για το Εθνικό Απολυτήριο. Η υπουργός δεν έδωσε ακριβή χρόνο εφαρμογής, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αιφνιδιαστική αλλαγή στο ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να προχωρήσει με προσεκτικό σχεδιασμό και με γνώμονα την αξιοπιστία και την ισότιμη αντιμετώπιση των υποψηφίων, πρόσθεσε. Όπως ανέφερε, από τον περασμένο Φεβρουάριο βρίσκεται σε εξέλιξη ο εθνικός διάλογος για το μέλλον του Λυκείου και τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με τη συμμετοχή ανεξάρτητης επιτροπής 105 μελών. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, ώστε να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά να προσφέρει ουσιαστικότερη εκπαίδευση και ένα απολυτήριο με μεγαλύτερη εκπαιδευτική αξία.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε, επίσης, ότι οι Πανελλαδικές αποτελούν ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί εάν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί μια εξίσου αξιόπιστη εναλλακτική διαδικασία.

Στο τραπέζι του εθνικού διαλόγου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων, ο τρόπος συνδυασμού της προφορικής και της γραπτής αξιολόγησης, καθώς και η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα εγγυάται ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασφάλιση ότι οι μαθητές θα αξιολογούνται με αντικειμενικά και κοινά κριτήρια, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν ή την περιοχή της χώρας όπου κατοικούν.

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