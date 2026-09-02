Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο για το Λύκειο της επόμενης ημέρας – Τι αλλάζει για τους μαθητές

Snapshot Το νέο Λύκειο θα αποδεσμευτεί από τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα αναγνωρίζει συνολικά την προσπάθεια των μαθητών κατά τη σχολική ζωή.

Στόχος των αλλαγών είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η υπευθυνότητα.

Στον σχεδιασμό του Νέου Λυκείου συμμετέχουν επιστημονικές επιτροπές που αξιοποιούν τεκμηριωμένες απόψεις και διεθνή εμπειρία.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και φορείς συμμετέχουν σε δημόσιο διάλογο για την εμπειρία και τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Εξετάζεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων. Snapshot powered by AI

Το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που σχεδιάζονται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βρίσκονται στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Από τον μαθητή του ΣΗΜΕΡΑ, στον πολίτη του ΑΥΡΙΟ», που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σήμερα Τετάρτη, στο Ωδείο Αθηνών.

Βασική κατεύθυνση των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Παιδείας είναι η αποδέσμευση του Λυκείου από τις πανελλαδικές εξετάσεις και η συνολική αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών κατά την σχολική ζωή τους. Στόχος επίσης είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Η συζήτηση άλλωστε ξεκινά από την παραδοχή ότι πρέπει να διατηρηθούν στοιχεία του υφιστάμενου συστήματος που έχουν κατακτήσει αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Για τον σχεδιασμό του Νέου Λυκείου και του Εθνικού Απολυτηρίου θα τοποθετηθούν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου Μιχαήλ Σφακιανάκης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Απόστολος Σκότης και Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Στη συζήτηση παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται η Επιτροπή και οι ομάδες εργασίας, πώς αξιολογούνται οι διαφορετικές απόψεις και πώς αξιοποιούνται η επιστημονική τεκμηρίωση και η διεθνής εμπειρία.

Ο λόγος δίνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία της σχολικής καθημερινότητας και τη δική τους οπτική για τις αλλαγές που χρειάζεται η εκπαίδευση στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών, ο διευθυντής του 1ου Λυκείου Ζωγράφου Ευάγγελος Ηλιάδης και ο μαθητής Γυμνασίου Λέρου Γιώργος Σούλος, η δασκάλα στα Φουρνά Ευρυτανίας Παναγιώτα Διαμαντή, ενώ σε επιμέρους θεματικές θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Πεύκης Γιάννης Μαρμαγγιόλης, η μαθήτρια Αλεξάνδρα Μαρινάκη, καθώς και ο μαθητής του 1ου Λυκείου Φιλοθέης Άλκης Ζευγόλης, ο οποίος έχει διακριθεί στα STEM.

Παράλληλα, στον διάλογο συμμετέχουν στελέχη της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι φορέων και παράγοντες της αγοράς, όπως ο γενικός διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Αθανάσιος Κοτσιαρός καθώς ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων με τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων.

Την εκδήλωση συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Μάκης Προβατάς και Νικολέτα Κρητικού.

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