Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου – Τα σενάρια για τις αλλαγές

Εξετάσεις τα θέματα των οποίων θα ορίζονται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Θεμάτων ήδη από την Α’ Λυκείου, είναι μία από τις αλλαγές που έρχονται στο λύκειο στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου, όπως είπε σε αναλυτική ενημέρωσή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Στόχος, μάλιστα, όπως είπε η ίδια, είναι η Τράπεζα Θεμάτων – που θα ενισχυθεί φέτος με ακόμη 2.500 θέματα - να χρησιμοποιείται και στις εξετάσεις του Γυμνασίου.

Πρόκειται για αλλαγή που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο μεταμόρφωσης της εκπαίδευσης, ειδικά στο Λύκειο, ώστε το Εθνικό Απολυτήριο να λειτουργεί ως «διαβατήριο», όπως χαρακτηριστικά είπε, και το Λύκειο να επαναποκτήσει την αξιοπιστία του.

Συνέντευξη τύπου από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αντικείμενο την έναρξη του διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, στο υπουργείο Παιδείας, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026. ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τα σενάρια για το Νέο Λύκειο και τις αλλαγές από το Εθνικό Απολυτήριο

Όπως τόνισε επανειλημμένως η υπουργός Παιδείας, όλες οι αλλαγές είναι αντικείμενο του διαλόγου υπό την επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται προαποφασισμένο – ακόμη και ο χρόνος εφαρμογής του νέου συστήματος. Στόχος μας είναι να εφαρμοστεί για πρώτη φορά όταν οι μαθητές της φετινής Β’ Γυμνασίου θα φοιτούν στην Α’ Λυκείου, όμως αυτό θα γίνει μόνο εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι όντως μπορεί να γίνει. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή θα καθυστερήσει όσο χρειαστεί. Όπως επανέλαβε πολλές φορές, η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αιφνιδιάσει κανέναν με τις αλλαγές που φέρνει.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, ο τελικός βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα ορίζεται από την επίδοσή τους και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Ποσόστωση η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή θα καθορίζει όχι μόνο το πόσο θα μετρά στον τελικό βαθμό η επίδοση του μαθητή σε κάθε τάξη, αλλά και το πόσο θα υπολογίζεται η επίδοσή του όλη τη χρονιά σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι αρχικά, η Επιτροπή θα ορίσει πώς θα προκύπτει ο τελικός βαθμός του μαθητή σε κάθε τάξη, από την επίδοσή του στις τελικές εξετάσεις (με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων), αλλά και από την επίδοσή του στα «προφορικά», όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή την απόδοσή του καθ’ όλη τη χρονιά.

Πόσο θα μετρά ο βαθμός σε Α', Β' και Γ' Λυκείου για τον τελικό βαθμό

Στη συνέχεια, ο τελικός βαθμός του μαθητή από την Α’ Λυκείου, τη Β’ Λυκείου και τη Γ’ Λυκείου θα συνυπολογίζεται με ποσόστωση ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου. Ένα από τα σενάρια που έχει διαρρεύσει είναι ο βαθμός της Α’ Λυκείου να μετρά κατά 15%, της Β’ Λυκείου κατά 35% και της Γ’ Λυκείου κατά 50% - όμως τα ποσοστά αυτά είναι μόνο μία από τις εκδοχές που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου, που ξεκινά πρακτικά την επόμενη Παρασκευή, με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, της οποίας προΐσταται ο πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης.

Πέραν του Εθνικού Απολυτηρίου, οι μαθητές θα συνεχίσουν να διεκδικούν την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίες δεν καταργούνται, μέχρι να υπάρχει ένα εναλλακτικό σύστημα, εξίσου αδιάβλητο, όπως είπε η κ. Ζαχαράκη. Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία θα διαγωνίζονται οι μαθητές, επίσης είναι αντικείμενο διαλόγου. Προσωπική μου άποψη, είπε η Σοφία Ζαχαράκη, είναι πως πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός των μαθημάτων στις Πανελλαδικές και ο όγκος της ύλης, αλλά τόνισε, όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου.

Ακόμη ένα θέμα που πρόκειται να τεθεί προς διαβούλευση από όλους του εμπλεκόμενους φορείς είναι το πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν μεροληψίες. Με την επιλογή θεμάτων στις εξετάσεις από την Τράπεζα, διασφαλίζεται ένα ποσοστό αντικειμενικότητας, όμως ανοιχτό παραμένει τόσο το ποιος θα βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών όσο και ποιος θα αξιολογεί την «προφορική» τους επίδοση. Σχετικά με τα γραπτά, αυτό μπορεί να γίνεται είτε με τη διόρθωση όλων των γραπτών των μαθητών από «σώμα αξιολογητών», είτε ακόμη και με δειγματοληπτική διόρθωση από το σώμα, ενώ το σύνολο θα γίνεται από τους καθηγητές κάθε σχολείου.

