Snapshot Ένα Boeing 787-10 Dreamliner της British Airways βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο Χίθροου ενώ προετοιμαζόταν για απογείωση.

Η πτήση BA75 επρόκειτο να απογειωθεί στις 10:10 π.μ. με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.

Ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους ήταν στριμμένος σε ορθή γωνία και το αεροσκάφος είχε κολλήσει σε λασπωμένο γρασίδι. Snapshot powered by AI

Ένα Boeing 787-10 Dreamliner της British Airways βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, ενώ τροχοδρομούσε εν όψει της αναχώρησής του για το Λάγος.

Η πτήση BA75 της British Airways επρόκειτο να απογειωθεί από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στις 10:10 π.μ. (ώρα Βρετανίας), με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.

Ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους φαίνεται στριμμένος σε ορθή γωνία, κολλημένος στο λασπωμένο γρασίδι, αφού το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.

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