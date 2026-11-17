Συναγερμός στο Χίθροου: 787 της British βγήκε εκτός διαδρόμου, ενώ ετοιμαζόταν για απογείωση
Οι πρώτες πληροφορίες
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- Ένα Boeing 787-10 Dreamliner της British Airways βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο Χίθροου ενώ προετοιμαζόταν για απογείωση.
- Η πτήση BA75 επρόκειτο να απογειωθεί στις 10:10 π.μ. με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.
- Ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους ήταν στριμμένος σε ορθή γωνία και το αεροσκάφος είχε κολλήσει σε λασπωμένο γρασίδι.
Ένα Boeing 787-10 Dreamliner της British Airways βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, ενώ τροχοδρομούσε εν όψει της αναχώρησής του για το Λάγος.
Η πτήση BA75 της British Airways επρόκειτο να απογειωθεί από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στις 10:10 π.μ. (ώρα Βρετανίας), με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.
Ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους φαίνεται στριμμένος σε ορθή γωνία, κολλημένος στο λασπωμένο γρασίδι, αφού το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.
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