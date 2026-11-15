Σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι: Boeing 737 της Copa Airlines χτύπησε cargo της UPS

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε διασταύρωση διαδρόμων τροχοδρόμησης, ενώ ο σταθμός αντιμετώπιζε ήδη σωρεία καθυστερήσεων από την Παρασκευή

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι: Boeing 737 της Copa Airlines χτύπησε cargo της UPS
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, ένα Boeing 737 της Copa Airlines συγκρούστηκε σε τροχοδρόμηση με ένα Boeing 767 της UPS, προκαλώντας μικρές ζημιές στο ρύγχος του πρώτου.
  • Δύο άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή τους σε νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής, προσθέτοντας προβλήματα σε ένα αεροδρόμιο ήδη επιβαρυμένο από μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
  • Η κυκλοφορία στον σταθμό ρυθμίστηκε άμεσα και ομαλά, αποφεύγοντας περαιτέρω διαταραχές στις λειτουργίες.
  • Η σύγκρουση συνέβη ενώ το Boeing 737 έφτανε από την Πόλη του Παναμά και το Boeing 767 ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Μπογκοτά.
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Ατύχημα στο έδαφος με την εμπλοκή δύο μεγάλων αεροσκαφών καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Ένα επιβατικό Boeing 737 της Copa Airlines και ένα εμπορικό Boeing 767 της UPS συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν σε φάση τροχοδρόμησης. Η επαφή έγινε με χαμηλή ταχύτητα. Αποτέλεσμα ήταν το ένα από τα δύο αεροπλάνα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές στο ρύγχος του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ώρα Ελλάδας, προκαλώντας προς στιγμήν αναστάτωση στους ελεγκτές κυκλοφορίας και τα σωστικά συνεργεία.

Δύο άτομα χρειάστηκε να λάβουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου αμέσως μετά την πρόσκρουση. Σύμφωνα με τις ιατρικές ομάδες που έσπευσαν στο σημείο, δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου μιλώντας στο δίκτυο CBS News Miami περιέγραψε την κατάσταση δίνοντας το ακριβές στίγμα: «Περίπου στις 21:15 ένα αεροσκάφος που έφτανε και ένα αεροσκάφος που αναχωρούσε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους στη διασταύρωση δύο διαδρόμων τροχοδρόμησης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι πτήσεις κατευθύνονται προς άλλους διαδρόμους τροχοδρόμησης». Όπως ανακοινώθηκε λίγο αργότερα από τη διοίκηση, η κίνηση διοχετεύτηκε ομαλά. Έτσι αποφεύχθηκε οποιαδήποτε περαιτέρω επίπτωση στις λειτουργίες των εγκαταστάσεων.

Τα δρομολόγια και η χαοτική Παρασκευή

Οι πτήσεις των δύο εμπλεκόμενων αεροπλάνων βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Η πτήση 427 της Copa Airlines είχε μόλις φτάσει από την Πόλη του Παναμά, όπου βρίσκεται και η βάση της αεροπορικής εταιρείας. Την ίδια ώρα, το φορτηγό αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 358 της UPS ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με τελικό προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας. Κι όμως, το συγκεκριμένο ατύχημα ήρθε να προστεθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Το αεροδρόμιο του Μαϊάμι βρισκόταν ήδη σε κατάσταση ασφυξίας. Οι υπεύθυνοι πάλευαν να διαχειριστούν τεράστιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, οι οποίες είχαν προκληθεί από την πανεθνική αναστολή πτήσεων που εξέδωσε μόλις την Παρασκευή η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

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