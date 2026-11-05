Boeing 787: Φόβοι για έκρηξη σε δεξαμενές καυσίμων εάν χτυπηθούν από κεραυνό

Snapshot Η FAA διέταξε έκτακτη επιθεώρηση σε συγκεκριμένα Boeing 787 λόγω ελαττωμάτων στο υλικό στεγανοποίησης που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα και πιθανή έκρηξη δεξαμενής καυσίμων σε περίπτωση κεραυνού.

Η οδηγία αφορά 60 αεροσκάφη 787 με αμερικανική νηολόγηση και θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου.

Η Boeing δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις του στεγανωτικού υλικού είχαν ολοκληρωθεί κατά την κατασκευή.

Η προστασία από κεραυνούς είναι κρίσιμη για το 787 λόγω της χρήσης σύνθετων υλικών, παρότι εκρήξεις δεξαμενών καυσίμων λόγω κεραυνών είναι εξαιρετικά σπάνιες στη σύγχρονη αεροπορία.

Η οδηγία εκδόθηκε μετά από αναφορές για ελλείψεις στις επιθεωρήσεις και προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο ανάφλεξης σε περίπτωση κεραυνού, που πλήττει κατά μέσο όρο ένα εμπορικό αεροσκάφος μία ή δύο φορές το χρόνο. Snapshot powered by AI

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) διέταξε έκτακτη επιθεώρηση σε ορισμένα αεροσκάφη Boeing 787, προειδοποιώντας ότι ελαττώματα στο υλικό στεγανοποίησης ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα στο εσωτερικό της δεξαμενής σε περίπτωση κεραυνού, με αποτέλεσμα την πιθανή έκρηξη της δεξαμενής καυσίμων.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα SimpleFlying, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα και αφορά συγκεκριμένα αεροσκάφη των τύπων 787-8, 787-9 και 787-10 που έχει προσδιορίσει η Boeing.

Σύμφωνα με την FAA, η εντολή αφορά σε 60 αεροσκάφη 787 που είναι νηολογημένα στις ΗΠΑ, ενώ οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες εκτελούν συνολικά πάνω από 170 πτήσεις με Dreamliner.

Ωστόσο, δεκάδες αεροσκάφη 787 που εκτελούν πτήσεις για λογαριασμό ξένων αεροπορικών εταιρειών φέρουν επίσης αμερικανική νηολόγηση, οπότε ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών που επηρεάζονται παγκοσμίως ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Δεν προσκόμισε στοιχεία η Boeing

Η οδηγία δημοσιεύθηκε στο Ομοσπονδιακό Μητρώο στις 2 Νοεμβρίου και θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Δεκεμβρίου. Η έκδοσή της έρχεται σε συνέχεια αναφορών σύμφωνα με τις οποίες το στεγανωτικό υλικό στο εσωτερικό των κεντρικών δεξαμενών καυσίμου ορισμένων αεροσκαφών 787 ενδέχεται να μην έχει υποβληθεί στις «απαιτούμενες οπτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους πρόσφυσης» κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Κατόπιν αιτήματος, η Boeing δεν μπόρεσε να προσκομίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις είχαν ολοκληρωθεί.

Η FAA αναφέρει ότι το πρόβλημα θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανάφλεξη εντός της δεξαμενής καυσίμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση κεραυνού. Οι κεραυνοί αποτελούν σχετικά συχνό φαινόμενο στην εμπορική αεροπορία, με ένα εμπορικό αεροσκάφος να χτυπιέται κατά μέσο όρο μία ή δύο φορές το χρόνο.

Η χρήση σύνθετων υλικών στο Dreamliner καθιστά την προστασία από τους κεραυνούς ιδιαίτερα σημαντική. Η Boeing υποστηρίζει ότι το 787 διαθέτει διάφορα άλλα επίπεδα προστασίας από τους κεραυνούς.

Οι εκρήξεις δεξαμενών καυσίμων λόγω κεραυνού είναι εξαιρετικά σπάνιες στη σύγχρονη αεροπορία. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η πτήση 214 της Pan Am, ένα Boeing 707 που συνετρίβη τον Δεκέμβριο του 1963, όταν ένας κεραυνός προκάλεσε ανάφλεξη ατμών καυσίμου μέσα σε μία από τις εφεδρικές δεξαμενές του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 81 επιβαίνοντες. Οι κατασκευαστές πρέπει να σχεδιάζουν και να δοκιμάζουν τα αεροσκάφη, ώστε να αποδεικνύουν ότι η πτώση κεραυνού δεν μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ατμών καυσίμου μέσα στις δεξαμενές.

Διαβάστε επίσης