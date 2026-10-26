Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Η στιγμή που Boeing 737 βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης
Οι άνεμοι της καταιγίδας Boelo παραλίγο να προκαλέσουν αεροπορικό ατύχημα
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Ένα αεροσκάφος Boeing 737-800 της Jet2 εξετράπηκε στιγμιαία από τον διάδρομο προσγείωσης κατά την άφιξή του, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.
Το αεροπλάνο της Jet2 βρέθηκε για δευτερόλεπτα στο γρασίδι, εν μέσω των ανέμων της καταιγίδας Boelo.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι άνεμοι «διώχνουν» το αεροπλάνο με τον κυβερνήτη να προσπαθεί να το κρατήσει εντός του διαδρόμου.
Παρά την αρχική εκτροπή, τελικά το boeing από τη Βενετία επιστρέφει στον διάδρομο προσγείωσης. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.
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