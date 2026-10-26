Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Η στιγμή που Boeing 737 βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης

Ένα αεροσκάφος Boeing 737-800 της Jet2 εξετράπηκε στιγμιαία από τον διάδρομο προσγείωσης κατά την άφιξή του, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.

Το αεροπλάνο της Jet2 βρέθηκε για δευτερόλεπτα στο γρασίδι, εν μέσω των ανέμων της καταιγίδας Boelo.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι άνεμοι «διώχνουν» το αεροπλάνο με τον κυβερνήτη να προσπαθεί να το κρατήσει εντός του διαδρόμου.

Παρά την αρχική εκτροπή, τελικά το boeing από τη Βενετία επιστρέφει στον διάδρομο προσγείωσης. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια χωρίς τραυματισμούς.

A Jet2 Boeing 737 lands at Birmingham in a strong crosswind. It looks odd from behind, but it’s the standard way to hold the approach path in a strong crosswind. During the rollout the jet drifts toward the edge of the runway before the pilots steer it back to the centreline. From the frames I can see, it stays on the pavement. Crews train for exactly this, so it looks wild on camera but sits well within normal limits. ✈️ — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 25, 2026

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