Περού: Φωτιά σε κινητήρα Airbus A320 πριν την απογείωση - Βίντεο

Snapshot Ο κινητήρας ενός Airbus A320 της LATAM Peru πήρε φωτιά πριν την απογείωση από το αεροδρόμιο Χόρχεσάβες στη Λίμα.

Η LATAM Peru περιέγραψε το περιστατικό ως απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν.

Αποφασίστηκε η προληπτική αποβίβαση όλων των επιβατών για λόγους ασφάλειας.

Το συμβάν προκάλεσε συναγερμό στις αρχές του αεροδρομίου. Snapshot powered by AI

Ο κινητήρας ενός αεροσκάφους Airbus A320 της LATAM πήρε φωτιά λίγο πριν την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Χόρχε Τσάβες» της Λίμα, στο Περού, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σε δήλωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι «πριν από την απογείωση σημειώθηκε ένα απρόβλεπτο τεχνικό συμβάν και, για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η προληπτική αποβίβαση όλων των επιβατών, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ασφάλειά τους».

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