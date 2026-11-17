Snapshot Ο Άρειος Πάγος επανεξέτασε την αίτηση αναίρεσης των δύο ανδρών που καταδικάστηκαν για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών είχε κηρύξει ομόφωνα ενόχους τους κατηγορουμένους και επέβαλε ισόβια κάθειρξη και 15 χρόνια χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ο συνήγορος του ενός καταδικασθέντος αμφισβήτησε τη δικαστική διαδικασία και τα ιατροδικαστικά ευρήματα, υποστηρίζοντας δικονομικές πλημμέλειες και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας.

Η πλευρά της οικογένειας της Ελένης υποστήριξε ότι η δίκη διεξήχθη με σεβασμό στις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

Η εισαγγελική πρόταση απέρριψε το αίτημα αναίρεσης και το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση της δολοφονίας και του ομαδικού βιασμού της Ελένης Τοπαλούδη, που τον Νοέμβριο του 2018 συγκλόνισε την Ελλάδα, απασχόλησε εκ νέου τον Άρειο Πάγο. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας βρέθηκε η αίτηση επανεξέτασης της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου, με την οποία είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις αναίρεσης των δύο ανδρών που καταδικάστηκαν για τον βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 349/2022 απόφασή του, είχε κηρύξει ομόφωνα ενόχους τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελεσθείσα από κοινού, και για ομαδικό βιασμό από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού. Είχε επιβάλει στον καθένα ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 15 ετών, αντίστοιχα, χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Κατά τη σημερινή συζήτηση, ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντος ανέπτυξε σειρά αιτιάσεων τόσο για τη δικαστική διαδικασία όσο και για τον τρόπο αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για δικονομικές πλημμέλειες, αντιστροφή των πειστηρίων και επίκληση παραπειστηρίων, ενώ υποστήριξε ότι το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα του παραβιάστηκε ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα.

Παράλληλα, επικαλέστηκε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, έλλειψη δυνατότητας ακρόασης, απουσία ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.

Σημαντικό μέρος της υπερασπιστικής επιχειρηματολογίας αφορούσε τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο εντολέας του είναι αριστερόχειρας, ενώ τα τραύματα που έφερε η 21χρονη, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα δράστη. Αναφέρθηκε, επίσης, στα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενό του, αλβανικής καταγωγής.

Αντίθετα, ο δικηγόρος της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, Ευάγγελος Γκιούγκης, υποστήριξε ότι η δικαστική διαδικασία και στους δύο βαθμούς διεξήχθη με σεβασμό στις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης, αντικρούοντας τις αιτιάσεις της υπεράσπισης.

Η εισαγγελική πρόταση ήταν απορριπτική ως προς το αίτημα αναίρεσης της εφετειακής απόφασης, ενώ το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

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