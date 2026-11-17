Snapshot Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ιρανικό νησί Κεσμ, βόρεια του στενού του Ορμούζ, σε επιχείρηση του αμερικανικού Ναυτικού με υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Στόχος των επιθέσεων ήταν θέσεις αεράμυνας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ειδικά η εγκατάσταση Nariman.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και ισχυρά ωστικά κύματα που ταρακούνησαν παρακείμενα κτήρια και δημιούργησαν πυκνούς λευκούς καπνούς πάνω από την περιοχή.

Οι ιρανικές δυνάμεις είχαν αναπτυγμένους εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων κοντά στον στόχο πριν τις επιθέσεις, αλλά δεν απέτρεψαν το πλήγμα.

Ο ακριβής αριθμός των επιδρομών και το μέγεθος της ζημιάς στις ιρανικές υποδομές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Snapshot powered by AI

Μπαράζ ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε την περιοχή βόρεια του στενού του Ορμούζ, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για σαρωτική επιχείρηση του αμερικανικού Ναυτικού, με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Εθνοφρουράς, στο ιρανικό νησί Κεσμ της επαρχίας Χορμοζγκάν.

Η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε ακριβώς στις 16:22 τοπική ώρα, ενώ ακολούθησαν σχεδόν αμέσως άλλες δύο. Μέσα στα επόμενα δύο λεπτά, οι κάτοικοι μέτρησαν συνολικά από τέσσερις έως και πάνω από επτά διαδοχικές εκρήξεις να χτυπούν την περιοχή. Στόχος φαίνεται να ήταν οι θέσεις αεράμυνας της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση Nariman.

Η ένταση των ωστικών κυμάτων ταρακούνησε βίαια παρακείμενα κτήρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών, η αγριότητα του βομβαρδισμού θύμιζε τις πρώτες ημέρες ενός γενικευμένου πολέμου. Πυκνές στήλες λευκού καπνού υψώθηκαν γρήγορα πάνω από την πόλη και τις τελωνειακές εγκαταστάσεις του νησιού, ενώ στον αέρα εκτοξεύτηκαν τεράστια συντρίμμια από τα σημεία της πρόσκρουσης.

Την ίδια ώρα, αναφορές κάνουν λόγο για οπτική επαφή με τους εισερχόμενους πυραύλους πριν αυτοί πλήξουν το έδαφος. Οι ιρανικές δυνάμεις φαίνεται να ανέμεναν κάποιας μορφής κλιμάκωση. Δύο εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων είχαν αναπτυχθεί κοντά στον στόχο μόλις 48 ώρες πριν από το μπαράζ των αμερικανικών χτυπημάτων. Κι όμως, παρά την κυκλοφορία φωτογραφικού υλικού που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, ο ακριβής αριθμός των επιδρομών και ο τελικός απολογισμός των ζημιών στις ιρανικές υποδομές παραμένουν μέχρι στιγμής χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.