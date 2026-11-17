Snapshot Η Μαρίζα επιστρέφει στην Ελλάδα έτοιμη να γεννήσει, αλλά κατεβαίνει μόνη της από το αεροπλάνο, προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια.

Ο Φρίντριχ δεν θα παρευρεθεί στη γέννηση του παιδιού του, ενώ ο παππούς σκοπεύει να ταξιδέψει στη Γερμανία για να ζητήσει εξηγήσεις.

Οι γαμπροί προσπαθούν να κρατήσουν τον παππού κοντά τους, γνωρίζοντας τον πραγματικό λόγο που η Μαρίζα θα γεννήσει μόνη της, ενώ η Χαρούλα προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια.

Μια νέα χαρακτήρας, η Ισαβέλλα, ισχυρίζεται ότι είναι ετεροθαλής αδερφή της Αλεξάνδρας και φέρνει αναταραχές στην οικογένεια.

Η Αλεξάνδρα αρνείται να γνωρίσει την Ισαβέλλα, παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ύπαρξή της, και οι υπόλοιποι ανησυχούν για τις συνέπειες της παρουσίας της. Snapshot powered by AI

Με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο επιστρέφει, απόψε, στις 21.00, στον ALPHA, «Το Σόι σου», μετά τη χθεσινή του «απουσία» λόγω του αγώνα Ελλάδα-Σερβία.

Η Μαρίζα φτάνει στην Ελλάδα έτοιμη να γεννήσει, όμως από το αεροπλάνο κατεβαίνει μόνη της. Όλοι καρτερούν με αγωνία το νέο μέλος της οικογένειας, αλλά δεν γνωρίζουν για τα σχέδια της μαμάς του, που είναι άκρως ανατρεπτικά για τις αντιλήψεις του Βαγγέλη και της Χαρούλας. Ο Φρίντριχ δεν θα έρθει στη γέννηση του παιδιού του και ο περιχαρής—μέχρι στιγμής—παππούς αποφασίζει να ζωθεί, να ταξιδέψει στην Γερμανία και να του ζητήσει τον λόγο.

Οι γαμπροί του όμως δεν τον αφήνουν, γιατί τον χρειάζονται στο πλάι τους. Και κυρίως: γιατί γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο που η Μαρίζα θα γεννήσει μόνη της. Όλα αυτά μαθημένα από τις γυναίκες τους, που έχουν δώσει όρκο να μην μεταφέρουν την πληροφορία πουθενά. Η Χαρούλα όμως δεν γελιέται και ψάχνει τρόπο να βρει τι πραγματικά συμβαίνει. Μέχρι που λίγο μετά τη μεγάλη αποκάλυψη, σπάνε τα νερά και η μικρή Χέλγκα ετοιμάζεται να έρθει στον κόσμο. Θα ‘ναι άραγε αυτό το όνομά της;

Ο ALPHA ρίχνει στην αρένα το σίριαλ και αύριο Τετάρτη.

Μια ζάμπλουτη και υπεροπτική γυναίκα, η Ισαβέλλα, εμφανίζεται στους Τριαντάφυλλους και ισχυρίζεται πως είναι η ετεροθαλής αδερφή της Αλεξάνδρας! Έχει μάλιστα και αποδείξεις… Η Αλεξάνδρα, προς έκπληξη όλων, γνώριζε την ιστορία, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά να γνωρίσει και την αδερφή της!

Κι ενώ όλοι αναρωτιούνται μήπως η Ισαβέλλα έχει κάποιον ύπουλο σκοπό, παράλληλα μένουν άναυδοι από το πόσο εκπληκτικά μοιάζει σε χαρακτήρα με την Αλεξάνδρα! Λυδία και Αντωνία τρέμουν πώς θα αντέξουν δύο Αλεξάνδρες, ο Κωνσταντίνος ενθουσιάζεται, που βρήκε αντίγραφο της μανούλας και ο Μένιος γίνεται… ερμηνευτής, υπό τη σκηνοθεσία της!

Ποιο θα είναι το αποκορύφωμα;

Μήπως ένα σημείωμα του πατέρα των δύο αδελφών; Και αφού είναι τόσο ίδιες, πόσο θα αντέξουν η μία την άλλη;

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