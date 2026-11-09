Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά για τα σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και οι ανατροπές καθηλώνουν τους τηλεθεατές. Μυστικά έρχονται στο φως, σχέσεις δοκιμάζονται, οικογενειακές συγκρούσεις κορυφώνονται και απρόσμενα γεγονότα αλλάζουν τις ισορροπίες.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00

Μια απρόσμενη επίσκεψη του πατέρα της βάζει την Αλίνα σε σκέψεις. Ο Φοίβοςαποφεύγει να πει τι πραγματικά τον φέρνει στην Αθήνα, μέχρι που εκμυστηρεύεται τον χωρισμό του από την σύζυγό του, Ντέπυ. Η Μπέλα ζητά τις επιστημονικές συμβουλές του για τα ερωτικά της με τον Βλάση, αλλά δεν παίρνει τις απαντήσεις που θέλει. Η συμπεριφορά του Φοίβου είναι αλλοπρόσαλλη και τουςπροβληματίζει ακόμη περισσότερο, μέχρι που ο Βαγγέλης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και τους προτείνει να βγουν για νυχτοπερπατήματα σε μια αποκλειστικά ανδρική έξοδο. Κι όταν η Ντέπυ αναρτά μια φωτογραφία της, τότε όλοι ανακαλύπτουν το ψέμα του Φοίβου. Και τα φασκόμηλα συνεχίζουν να καίνε.

«Μπλε ώρες» ΣΚΑΪ 21.00

Αναστάτωση και πανικός επικρατούν στο σπίτι των Αντωνιάδηδων όταν καταλαβαίνουν ότι η μικρή Φιλίππα το έχει σκάσει. Βγαίνουν όλοι στους δρόμουςκαι ψάχνουν το παιδί, ενώ ειδοποιούν και την αστυνομία. Το μυαλό τους πάει σε διάφορα, ακόμα και στην απαγωγή, αλλά μια ματιά στις κάμερες του σπιτιού θα αποκαλύψει πως η Φιλίππα το έσκασε μόνη της. Στην αναζήτηση μπαίνουν και οι υπάλληλοι του εργοστασίου και όλοι δίνουν έναν αγώνα δρόμου για να βρεθεί ημικρή πριν πέσει το σκοτάδι.

Στο μεταξύ, η Βάσια δεν μπορεί να ξεπεράσει τοθέμα που έχει προκύψει με τη Νίκη και κάνει προσπάθειες να την προσεγγίσει.Από τη μεριά του, ο Διονύσης το έχει πάρει πιο χαλαρά και προσπαθεί να τηνηρεμήσει. Παράλληλα, ο Γιάννης έχει βρει την ευκαιρία να παρηγορήσει τη Νίκηπου δεν μπορεί να χωνέψει την προδοσία από τη φίλη της. Ο Πέτρος και η Νικολέτα δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν στους γονείς τους για την εγκυμοσύνη, όσο διαρκεί η αναστάτωση με τη Φιλίππα. Η νύχτα που έρχεται θα περάσει πολύ δύσκολα για όλους, αλλά το επόμενο πρωί η μικρή θα βρεθεί εκεί που δεν φανταζόταν κανένας.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Ο Πέτρος παρασυρμένος από τις ενοχές λέει την αλήθεια για την εικόνα στον Στέλιο, που συντρίβεται συνειδητοποιώντας πως επί δεκαπέντε χρόνια πίστευε ένα ψέμα που διέλυσε την οικογένειά του. Στο αρχοντικό, η Λευκή συνεχίζει τηνπροσπάθεια να ενταχθεί στο σπίτι των Αρβανιταίων, αλλά η επίσκεψη της Δέσποινας πυροδοτεί νέα σύγκρουση με τη Μαριγώ και φέρνει τον Μάρκοαντιμέτωπο με τα αδιέξοδα που απειλούν τη σχέση τους. Παράλληλα, ο Μήτρος καθησυχάζει τη Λεμονιά, που ρωτά σχετικά με τη νύχτα του θανάτου του Ηλία,ενώ η Λαμπρινή τον βλέπει να βγαίνει κρυφά από τη στάνη και υποψιάζεται την προδοσία του. Ο Σκλίβας στριμώχνει τον Παναγή με την έρευνα του εισαγγελέα, ο Θωμάς βυθίζεται στις ενοχές του και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο, ενώ ο Στέλιος,ανίκανος να καταδώσει τον Πέτρο στον Γεροδήμο, αφήνει την αλήθεια να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια, λίγο πριν ο Πέτρος χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτουτου και πέσει στον γκρεμό.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Η Αλέκα συνεχίζει να «ψαρεύει» τον Σοφοκλή, τη Μαριάννα και τον Ιορδάνη,προσπαθώντας να μάθει περισσότερα για την εξαφάνιση του συνεργάτη της. ΟΤάσος, από την πλευρά του, προβληματίζεται έντονα, καθώς αδυνατεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν ξαφνικά τόσα χρήματα στο ταμείο της ταβέρνας. Φοβούμενη μήπωςαποκαλυφθεί το μυστικό που μοιράζεται με τον Λουκά, η Γιώτα ζητά από τον Σοφοκλή να διώξει τον Ιορδάνη και την οικογένειά του από το κάμπινγκ. Την ίδια ώρα, η Νίτσα παραμονεύει και βρίσκεται πολύ κοντά στην αποκάλυψη των παράνομων ενέργειών του.

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00

Οι εντάσεις κορυφώνονται σε πολλά επίπεδα. Στη βίλα Κεχαγιά, η Τζένη προκαλείτον Κωνσταντίνο, ενώ ο Αλέξης τροφοδοτεί τη σύγκρουση, αποκαλύπτοντας βαθιά οικογενειακά ρήγματα και ανταγωνισμούς. Παράλληλα, η Ναταλία ανακαλύπτει ότι η ανήλικη Άννα βρίσκεται σε κίνδυνο και, απειλώντας τον Πάκη, μαθαίνει την τοποθεσία της στα Μεσόγεια. Εκεί, η Άννα και ο Νικόλας πέφτουνθύματα βίαιης επίθεσης από δύο άνδρες. Η κατάσταση ξεφεύγει όταν ο Νικόλας μαχαιρώνεται σοβαρά προσπαθώντας να την προστατεύσει. Η Ναταλί ακινητοποιείται άμεσα, καλώντας ασθενοφόρο και σπεύδοντας με τον Αλέξη και τελικά τον Κωνσταντίνο προς το σημείο, ενώ προσπαθεί να καθοδηγήσει την Άννα τηλεφωνικά για να κρατήσει τον Νικόλα στη ζωή.

Την ίδια στιγμή, η Αρετή καταρρέει από ενοχές για τη σχέση της με την κόρη της και έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τη Λουκία, πριν οδηγηθούν σε μια συγκινητική στιγμή αυτογνωσίας και ξεσπάσουν σε κλάματα αγκαλιά. Στο επιχειρηματικό μέτωπο, ο Ανδρέας βλέπει τα σχέδιά του να καταρρέουν όταν ο Λεωνίδας αποσύρεται από το έργο που ο ίδιος επιμένει να αναλάβουν, οδηγώντας τον σε απόγνωση και αυτοκαταστροφικές σκέψεις. Η Τζένη τον βρίσκει την τελευταία στιγμή και τον επηρεάζει βαθιά, βάζοντας τις βάσεις για επικίνδυνες εξελίξεις.

Η Άννα επιστρέφει στο νοσοκομείο για τον Νικόλα, αλλά η παρουσία τηςαστυνομίας την πανικοβάλλει, καθώς η καταγγελία της Αρετής έχει ήδη ενεργοποιήσει τις διαδικασίες σύλληψής του. Η Ναταλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να προστατεύσει την αδελφή της, ενώ ο Αλέξης επιμένει να σταθεί στο πλευρό της, φέρνοντάς τους όλο και πιο κοντά. Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος αρχίζει να λυγίζει και να συγκρούεται τόσο με τον αδελφό του όσοκαι με τον πατέρα τους. Η Άννα, σε κρίση, αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι, όμως η Ναταλία καταφέρνει να τη μεταπείσει και τη φέρνει ξανά αντιμέτωπη με τηνΑρετή.

Παράλληλα, οι ίντριγκες κορυφώνονται: η Τζένη κινεί τα νήματα για ναφέρει σε σύγκρουση τον Αλέξη με το περιβάλλον του, ενώ η Νία καταρρέει όταν μαθαίνει για το σπίτι που εκείνος αγόρασε στη Ναταλία. Κι ενώ όλα μοιάζουν να ηρεμούν, η αλήθεια σκάει σαν βόμβα: η Άννα μαθαίνει πως ο Νικόλας κινδυνεύειμε σύλληψη εξαιτίας της μήνυσης της μητέρας της. Την ίδια ώρα, η Αρετή κάνειμια απρόσμενη κίνηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, διεκδικώντας ξανά τον έλεγχο της ζωής της και των παιδιών της.

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.10

Η Μαρκέλλα, σοκαρισμένη από τα τελευταία γεγονότα με τον Μανούσο, του ζητάνα της δώσει χρόνο. Δεν είναι διατεθειμένη να τον συγχωρήσει τόσο εύκολα.Διαλυμένος ο Μανούσος, προσπαθεί να της αλλάξει γνώμη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Την ίδια στιγμή, η Δέσπω αγωνίζεται να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Παυλής κι όταν αναλαμβάνει να τη βοηθήσει η Σοφία, ανακαλύπτει κάτι που τη σοκάρει. Έναν άσχημο καυγά έχουν ο Νικήτας και η Ελπίδα, με τη Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο πίσω από την πλάτη τους. Κι ενώ ο Σήφηςκαταλαβαίνει πως η σχέση του με τη Μαρία είναι επικίνδυνη και για τους δύο, δεν μπορεί να δώσει ένα τέλος. Η χαρά του Μανούσου, που του ζητά η Μαρκέλλα ναβρεθούν για καφέ, λήγει άδοξα, όταν πηγαίνοντας στο καφενείο, βρίσκεταιμπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Ο Άρης καταλαβαίνει την επικίνδυνη παγίδα του Αλέκου και συνειδητοποιεί πως ηΣτέλλα έχει μπει πλέον στο στόχαστρο, πιέζοντας μάταια για την απομάκρυνσήτης από την επιχείρηση. Την ίδια στιγμή, η Ξένια ακούει την κόρη της να μιλά γιατη μοναξιά και την απώλεια του Στράτου και έρχεται αντιμέτωπη με όσα τουςέχουν κρατήσει τόσα χρόνια μακριά. Η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να την παγίδεψε η ίδια της η μάνα και δεν μπορεί να το πιστέψει, ενώ ο Άρης ανησυχεί για την ασφάλειά της.

Ο Μιχάλης είναι έξαλλος τόσο με τη Ρένα όσο και με τον Λευτέρη και προσπαθεί να διαχειριστεί την προδοσία και τον θυμό που τους χωρίζουν, ενώ ο Λευτέρης βυθίζεται ακόμη περισσότερο στην ενοχή και την αυτοκαταστροφή. Παράλληλα, ο Μίλτος αρχίζει να υποψιάζεται το παρελθόντου Παύλου, δημιουργώντας έναν νέο κίνδυνο για την κάλυψή του. Και ενώ ο Πασχάλης συνεχίζει να ψάχνει την αλήθεια για τον Κωστή, ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και ένα κρυμμένο όπλο ανοίγουν ξαφνικά μια νέα, επικίνδυνη διαδρομή στην έρευνα.