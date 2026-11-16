Χωρίς «Σόι» και «Κόρες της Αρετής» απόψε ο ALPHA – Τι θα δούμε στις υπόλοιπες σειρές

Snapshot Απόψε στον ALPHA δεν θα προβληθούν τα νέα επεισόδια των σειρών «Το Σόι σου» και «Οι Κόρες της Αρετής» λόγω μετάδοσης του αγώνα Ελλάδας-Σερβίας.

Στη σειρά «Μπλε ώρες» η Στέλλα προχωρά σε διαζύγιο, ενώ αποκαλύπτονται μυστικά που επηρεάζουν σχέσεις και γάμους.

Στο «Κρίνο και Αγκάθι» ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση μετά την ανακάλυψη της σορού του Στέλιου, με χαρακτήρες να αντιμετωπίζουν κρίσιμες καταστάσεις.

Στο «Κάμπινγκ» αποκαλύπτονται σχέσεις και μυστικά που προκαλούν ένταση και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες.

Η σειρά «Ντέρτι» παρουσιάζει αποκαλύψεις σχέσεων, συγκρούσεις και αποκαλύψεις που θέτουν σε δοκιμασία φιλίες και επιχειρηματικές υποθέσεις. Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα ξεκινά με αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς απόψε οι τηλεθεατές δεν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στον ALPHA τα νέα επεισόδια των σειρών «Το Σόι σου» και «Οι Κόρες της Αρετής». Αιτία είναι η μετάδοση της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία. Στα υπόλοιπα κανάλια, ωστόσο, η μυθοπλασία συνεχίζεται δυναμικά, με αποκαλύψεις, συγκρούσεις και ανατροπές που αναμένεται να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Η Στέλλα παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει σε διαζύγιο, ενώ ο Φίλιππος προσπαθεί απεγνωσμένα να την πείσει πως η επίμαχη φωτογραφία είναι πλαστή. Ο Δημήτρης επιβεβαιώνει την απόπειρα που έκανε η Ολυμπία και βασανίζεται από τύψεις. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος παλεύει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της Εύας, όμως τα μυστικά γύρω από τη Φιλίππα βαραίνουν όλο και περισσότερο τη σχέση τους. Η Όλγα γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον Αχιλλέα με σκοπό να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο μεταξύ τους. Ο Στράτος εκμεταλλεύεται την απουσία του πατέρα του από το σπίτι και πλησιάζει ερωτικά την Άννα. Η Νίκη ξεκαθαρίζει στη Βάσια πως η φιλία τους δεν μπορεί να ξαναγίνει όπως πρώτα, ενώ ο Γιάννης διεκδικεί μια θέση στη ζωή της. Παράλληλα, η Εύα συναντά τον Λουκ και έρχεται αντιμέτωπη με μια ανατρεπτική αλήθεια για το παρελθόν της μητέρας της. Η Ελένη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να της ομολογήσει τα πάντα. Κι ενώ η Στέλλα είναι έτοιμη να δώσει τόπο στην οργή και να γυρίσει στο σπίτι της, ένα βίντεο με τον Φίλιππο και την Κορίνα ανάβει ξανά φωτιά στον γάμο τους.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Ο Μήτρος πείθει τη συντετριμμένη Λεμονιά πως δεν φταίνε αυτοί για τον θάνατο του Στέλιου και προσπαθεί πανικόβλητος να ξεφορτωθεί το πτώμα του, σβήνοντας παράλληλα κάθε ίχνος από το έγκλημά τους. Και ενώ δεν υπάρχει κανείς τριγύρω, λίγο πιο ‘κει κάθεται ο Μάρκος απελπισμένος από τον τσακωμό του με τη Λευκή… Στο μεταξύ, η Μαριγώ μοιάζει για πρώτη φορά να λυγίζει, προκαλώντας σοκ στον μετανιωμένο Θωμά, ενώ ο Παναγής ψάχνει τρόπο να λύσει όλα τους τα προβλήματα. Κι ενώ η Λευκή αναζητά μέσο για να πάει στην Τρίπολη αποφασισμένη να συναντήσει τον εισαγγελέα, η Λεμονιά πέφτει ήδη απελπισμένη στα γόνατα της Δέσποινας κι ο Μάρκος μαθαίνει το φρικτό νέο… Άλλωστε η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει: από ένα γύρισμα της τύχης η σορός του Στέλιου ανακαλύπτεται στον πάτο του πηγαδιού μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Γιάννου.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Ο Σοφοκλής μαθαίνει για τη συνεργασία του Ιορδάνη με τη Νίτσα και θεωρεί ότι εκείνος την έχει μπλέξει στο ξέπλυμα χρήματος. Έτσι, τον στριμώχνει άγρια. Σαν να μην του έφταναν όλα τα υπόλοιπα, η Εύα αποφασίζει να κάνει την επανάστασή της, έχοντας στο πλευρό της έναν μηχανόβιο που δεν τον λες και το καλύτερο παιδί του κόσμου… Η προσπάθεια της Γιώτας να μην μάθει ο Λουκάς το μυστικό που αφορά στον πατέρα του πέφτει στο κενό. Τον πιάνει στα πράσα πάνω από τον κρυφό τάφο, αλλά δεν είναι η μόνη που γίνεται μάρτυρας της σκηνής. Η Ιωάννα, ο Λεωνίδας και ο αστυνομικός διευθυντής βρίσκονται επίσης εκεί!

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.10

Ο Μανούσος κι η Μαρκέλλα συμπαραστέκονται στην Ιβάνα, ενώ ο Σήφης και η Μαρία προσπαθούν να καταλάβουν ποιος κρύβεται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα που παίρνουν. Κάποιο κρυφό σχέδιο ετοιμάζει ο Μιχάλης για να γλιτώσει από τον Αντώνη, ενώ τηλεφωνεί ξανά στην Μαρκέλλα που παγώνει όταν βλέπει την κλήση του. Λίγο αργότερα, η Ρίτα μαθαίνει για τον αρραβώνα και καταφέρνει να επικοινωνήσει με την Μυρτώ και να την προειδοποιήσει για τον Μιχάλη. Πανικόβλητη η Κέλλυ διαβάζει το μήνυμα του Γιαννιού, που της ζητάει την διεύθυνσή της στη Ρόδο. Παράλληλα ο Μάνθος, χαρούμενος που είδε τον Σήφη με κοπέλα, το λέει στον Παυλή που του κόβεται η ανάσα, όταν ακούει πως αυτή η κοπέλα είναι η Μαρία. Την ίδια στιγμή κάνει την εμφάνισή της, μπροστά στον Σήφη και τον Μανούσο, μια κοπέλα από το παρελθόν.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Η αποκάλυψη της σχέσης της Στέλλας και του Άρη αναστατώνει τους πάντες, όμως οι δυο τους καταλαβαίνουν πως δεν θέλουν πια να κρύβονται. Ο Αλέκος και η Ξένια επιχειρούν να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ η Στέλλα αντιδρά στην παρέμβαση της μητέρας της και ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο δεσμός τους για την αποστολή. Ο Παύλος εξοργίζεται όταν μαθαίνει την αλήθεια και η σύγκρουσή του με τον Άρη φτάνει στα άκρα, καθώς φοβάται πως κινδυνεύουν τόσο η επιχείρηση όσο και η καριέρα του φίλου του. Παράλληλα, ο Πασχάλης συνεχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα την αλήθεια για τον Κωστή και αποφασίζει να αποκαλύψει στον Λεωνίδα και τη Μάρθα όσα έχει ανακαλύψει για τον Αλέκο. Ο Μιχάλης και η Ρένα προσπαθούν να κλείσουν οριστικά τη σχέση τους, ενώ ο Λευτέρης αναλαμβάνει την ευθύνη του και κάνει ένα βήμα πίσω. Η Φανή και ο Χρήστος έρχονται ξανά πιο κοντά, την ώρα που ένα αθώο ψέμα του Χρήστου για μια δήθεν κοπέλα τον βάζει σε νέους μπελάδες. Και καθώς ο Μίλτος ανακαλύπτει στο δωμάτιο του Χρήστου ένα κρυμμένο σακίδιο γεμάτο χρήματα, ο Λεωνίδας εμφανίζεται μπροστά στον Αλέκο με το κλειδί του Κωστή και απαιτεί επιτέλους απαντήσεις.

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