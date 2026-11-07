Ο Αναστάσης Κουγιάς στο Newsbomb: «Το Σόι σου μού άλλαξε τη ζωή» - Το μυστικό επιτυχίας της σειράς

Snapshot Ο Αναστάσης Κουγιάς πήρε τον ρόλο του Μένιου στο «Σόι σου» μετά από τυχαία audition.

Σπούδασε υποκριτική σε ΙΕΚ και δραματική σχολή, αφήνοντας τα ναυτιλιακά για να ακολουθήσει την τέχνη που τον εκφράζει.

Περιγράφει το κλίμα στα γυρίσματα ως οικογενειακό και υποστηρικτικό, γεγονός που συμβάλλει στην επιτυχία της σειράς.

Αντιμετώπισε δυσκολίες στην αρχή, όπως την προσαρμογή στα γυρίσματα και την υποκριτική, αλλά εξελίσσεται συνεχώς μέσω εμπειρίας και παρατηρήσεων.

Στοχεύει να εξελιχθεί ως ηθοποιός σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση και να συνεχίσει την καριέρα του σε αυτούς τους τομείς. Snapshot powered by AI

Από τα ναυτιλιακά στην υποκριτική και από μια τυχαία audition σε μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές... Ο Αναστάσης Κουγιάς, ο Μένιος από το «Σόι σου», κάνει τα πρώτα του δυναμικά βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Με ενθουσιασμό για τη δουλειά του, αγάπη για την τέχνη και την τύχη να συνεργάζεται με σπουδαίους ηθοποιούς, απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής. Σε μια όμορφη συζήτηση, μας μιλά για το πώς ήρθε στη ζωή του ο συγκεκριμένος ρόλος, την οικογενειακή ατμόσφαιρα στα γυρίσματα, τις δυσκολίες της πρώτης του τηλεοπτικής εμπειρίας, αλλά και τα όνειρά του για το μέλλον.

Πώς προέκυψε ο ρόλος του Μένιου στο «Σόι σου»;

Η ιστορία είναι πολύ ωραία, γιατί ουσιαστικά βρέθηκα εντελώς τυχαία σε αυτή τη θέση. Κάποια στιγμή είχα την ευκαιρία να αφήσω το βιογραφικό μου σε ένα στούντιο. Το έκανα, όπως κάνουν πολλοί ηθοποιοί, στέλνοντας βιογραφικά και email από εδώ κι από εκεί, χωρίς πάντα να έχουμε ιδιαίτερες προσδοκίες. Κάποια στιγμή με κάλεσαν για audition. Πήγα στο κάστινγκ και, περίπου έναν μήνα αργότερα, πήρα τον ρόλο. Δεν περίμενα ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο. Ήταν πραγματικά τυχαίο.

Έχεις σπουδάσει υποκριτική; Ήταν εξαρχής αυτό που ήθελες να ακολουθήσεις;

Έχω τελειώσει ΙΕΚ υποκριτικής και τώρα φοιτώ σε δραματική σχολή. Όταν ξεκίνησα στο «Σόι σου», είχα ήδη ολοκληρώσει το ΙΕΚ και μόλις άρχιζα το πρώτο έτος στη δραματική σχολή. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν ήξερα από μικρός τι ακριβώς ήθελα να κάνω. Ίσως να το ήθελα πάντα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό ήταν που πραγματικά με εξέφραζε. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ναυτιλιακά, κατάλαβα ότι κάτι μου έλειπε. Ρώτησα τον εαυτό μου τι θα επέλεγα να κάνω αν δεν υπήρχαν περιορισμοί, ούτε οικονομικοί ούτε άλλου είδους, και η απάντηση ήταν η υποκριτική. Αυτή η σκέψη με βοήθησε να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι ήθελα.

Πώς αποφάσισες να αφήσεις τα ναυτιλιακά και να στραφείς σε αυτόν τον τομέα;

Νομίζω ότι η τέχνη δίνει χρώμα στη ζωή μας. Η μουσική που θα ακούσουμε πριν πάμε στη δουλειά, μια ταινία ή μια σειρά που θα επιλέξουμε να δούμε ένα βράδυ στο σπίτι, όλα αυτά κάνουν την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Οι άνθρωποι που μας επηρεάζουν είναι, φυσικά, το οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον, αλλά και οι καλλιτέχνες. Η τέχνη έχει σημαντική θέση στη ζωή μας.

Το «Σόι σου» ήρθε ξαφνικά στη ζωή σου και, όπως φαίνεται, σου την άλλαξε…

Πρακτικά, μου την άλλαξε επειδή κάνω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μαθαίνω σε κάθε γύρισμα καινούργια πράγματα και έχω γνωρίσει καλούς επαγγελματίες, που είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν, να μου διδάξουν και να μου προσφέρουν γνώσεις και εμπειρίες.

Ο κόσμος σε αναγνωρίζει πλέον στον δρόμο και σου μιλάει. Πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία;

Στην αρχή, όταν καταλαβαίνω ότι κάποιος με έχει αναγνωρίσει, συχνά δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Είναι λίγο αμήχανο. Μπορεί να βλέπω ότι κάποιος θέλει να μου μιλήσει, αλλά να μην ξέρω αν πρέπει να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση ή να περιμένω. Όταν, όμως, έρχονται και μου μιλούν, μου λένε πώς περνούν βλέποντας τη σειρά ή μοιράζονται τη γνώμη τους, χαίρομαι πάρα πολύ. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το επάγγελμα ήταν ακριβώς η σκέψη ότι ο κόσμος θα περνάει χρόνο με αυτό που κάνουμε και θα μπορεί να ξεφεύγει για λίγο από την καθημερινότητα και τις έγνοιες του.

Πώς είναι το κλίμα στα γυρίσματα και πώς έχεις ενταχθεί σε αυτή την παρέα;

Το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο και οικογενειακό. Από την πρώτη στιγμή με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες, κυριολεκτικά. Νομίζω ότι έχω ενταχθεί πολύ καλά. Αυτούς τους ανθρώπους τούς αισθάνομαι σαν οικογένειά μου, όπως συμβαίνει γενικότερα μεταξύ όλων μας. Πιστεύω ότι αυτό το οικογενειακό κλίμα είναι ένας από τους λόγους της επιτυχίας της σειράς.

Πώς έχεις προσεγγίσει τον Μένιο;

Προσπάθησα να φωτίσω πλευρές του χαρακτήρα του στις οποίες μπορώ να αναγνωρίσω και δικά μου στοιχεία. Νομίζω ότι όλοι μας, όταν πηγαίνουμε γυμναστήριο ή ασχολούμαστε με κάτι που αγαπάμε, μπορεί κάποιες φορές να καυχηθούμε λίγο. Όλοι έχουμε αγάπη για τους κοντινούς μας ανθρώπους, την οικογένεια και τους φίλους μας. Και όλοι μπορεί να απογοητευτούμε ή να στενοχωρηθούμε σε ένα ραντεβού. Επειδή όλα αυτά είναι ανθρώπινες εμπειρίες, προσπαθώ να προσεγγίζω τον Μένιο μέσα από αυτές.

Υπήρξαν δυσκολίες στην αρχή των γυρισμάτων; Είναι η πρώτη σου δουλειά στην υποκριτική και μπήκες κατευθείαν σε «βαθιά νερά».

Ναι, σίγουρα υπήρξαν. Στα πρώτα γυρίσματα, για παράδειγμα, δεν ήξερα πού βρίσκεται η κάμερα. Δεν μπορούσα ακόμη να καταλάβω πώς πρέπει να κάθομαι ή να στήνομαι, ώστε να με πιάνει σωστά το πλάνο χωρίς να εμποδίζω τους υπόλοιπους. Και υποκριτικά, κάποιες φορές μπορεί να ήμουν υπερβολικός. Αυτά, βέβαια, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Μετά το γύρισμα σκέφτεσαι τι θα μπορούσες να είχες κάνει διαφορετικά, βλέπεις το επεισόδιο και παρατηρείς τον εαυτό σου, ώστε να διορθώσεις κάτι την επόμενη φορά. Επειδή δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο, υπήρχαν διάφορες δυσκολίες. Σιγά σιγά, όμως, προσαρμόστηκα και συνεχίζω να προσαρμόζομαι, γιατί αυτή η διαδικασία δεν σταματά ποτέ.

Όταν χρειάζεσαι συμβουλή, σε ποιον απευθύνεσαι;

Αν χρειαστεί να ζητήσω κάτι, συνήθως θα απευθυνθώ στη Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Είναι απίστευτο όλο αυτό που ζω και ότι συνεργάζομαι με σημαντικούς ηθοποιούς. Είναι ένα τεράστιο σχολείο για μένα. Νιώθω μεγάλη τιμή που συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους.

Τι όνειρα κάνεις για την πορεία σου στην υποκριτική;

Θέλω να γίνω όσο καλύτερος μπορώ και να εξελίσσομαι όσο περισσότερο γίνεται. Θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά σε όλη μου τη ζωή και να έρθω σε επαφή με όσο περισσότερο κόσμο μπορώ μέσα από αυτήν. Με γοητεύουν πολύ το θέατρο και ο κινηματογράφος, όπως και η τηλεόραση, και θέλω να εξελιχθώ σε όλους αυτούς τους τομείς.

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