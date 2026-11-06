Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός

Snapshot Ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν θα συμμετάσχει στη φετινή ελληνική αποστολή για τη Eurovision λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ο χορογράφος και σκηνοθέτης δήλωσε την οριστική απόφασή του να απέχει από τον διαγωνισμό φέτος.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός εξέφρασε θετική άποψη για την επιλογή της ΕΡΤ να διοργανώσει τη Eurovision στη Θεσσαλονίκη.

Στο παρελθόν έχει επιλέξει να απέχει από τη Eurovision για ορισμένες χρονιές.

Εύχεται καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή παρά την απουσία του. Snapshot powered by AI

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας μας στη διοργάνωση της Eurovision έχουν συνδεθεί με το όνομά του. Ωστόσο, ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε ότι φέτος δεν θα ασχοληθεί με την ελληνική αποστολή και το «Sing Fore Greece».

Ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, όπου εξήγησε ότι οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.

«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός», ανέφερε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η απόφασή του είναι οριστική επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν έχει επιλέξει να απέχει για ορισμένες χρονιές από τον μουσικό διαγωνισμό. «Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα», ξεκαθάρισε.

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