ΕΡΤ: Eurovision, Τσαφούλιας και Ντενίση – Όλα τα σχέδια της δημόσιας τηλεόρασης

Οι νέες παραγωγές, οι τηλεοπτικές επιστροφές και οι μεγάλες συνεργασίες που βρίσκονται στα σκαριά

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΕΡΤ: Eurovision, Τσαφούλιας και Ντενίση – Όλα τα σχέδια της δημόσιας τηλεόρασης
LIFESTYLE
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  • Η ΕΡΤ προετοιμάζει τον ελληνικό τελικό της Eurovision με περίπου 20 τραγούδια που θα ακουστούν στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου.
  • Νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο Σαββατοκύριακου θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Νοεμβρίου με παρουσιαστές την Αφροδίτη Γραμμέλη, τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Θάνο Παπαχάμο.
  • Η δημόσια τηλεόραση επενδύει σε μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, όπως η ταινία της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» και η σειρά «Madre-μάνα» που θα γυριστεί από Φεβρουάριο στη Μακεδονία και Θράκη.
  • Εξετάζεται η νέα δραματική σειρά με σενάριο του Γιάννη Σκαραγκά, με πρωταγωνίστριες την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Γιώργο Γάλλο, που αφορά οικογενειακές συγκρούσεις στη Μεσσήνη.
  • Η ΕΡΤ βρίσκεται σε καλές συζητήσεις με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια για την ελληνική μεταφορά της σειράς «In Treatment» του HBO.
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Το βλέμμα της ΕΡΤ μπορεί να είναι στραμμένο στη Eurovision και στην ελληνική εκπροσώπηση, ωστόσο στα σκαριά βρίσκονται αρκετά φιλόδοξα πρότζεκτ, νέες συνεργασίες και μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τα περίπου 20 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece» αναμένεται να ακουστούν στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό τελικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision.

Παράλληλα, προς το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Θάνο Παπαχάμο. Η εκπομπή θα έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 16:00 έως τις 18:00. Η Κατερίνα Στικούδη ετοιμάζεται να επιστρέψει στη συχνότητα της ΕΡΤ με το φορμάτ «f+ΖΗΝ», ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η ταξιδιωτική εκπομπή «Όλα είναι ταξίδι», με παρουσιαστή τον Χρήστο Ανθόπουλο.

Η δημόσια τηλεόραση, ωστόσο, επενδύει και σε μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Μέσα στις γιορτές αναμένεται να προβληθεί η ταινία της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», σηματοδοτώντας μία ακόμη ενδιαφέρουσα συνεργασία της ΕΡΤ με τη δημιουργό. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται και η νέα σειρά της Μιμής Ντενίση, με τίτλο «Madre-μάνα». Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΡΤ στην αρχή της σεζόν, η παραγωγή θα πραγματοποιήσει γυρίσματα από τον προσεχή Φεβρουάριο, με τοποθεσίες στη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και την Ξάνθη να πρωταγωνιστούν στην ιστορία. Πρόκειται για τη συνέχεια των έργων «Σμύρνη μου αγαπημένη» και «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη», με επίκεντρο τους περίπου 600.000 πρόσφυγες που κατέφυγαν στη Μακεδονία και τη Θράκη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά και το δράμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Η σειρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της στην ελληνική μυθοπλασία.

Την ίδια ώρα, θετικά φαίνεται να εξετάζεται και η πρόταση για τη νέα δραματική σειρά με την υπογραφή του Γιάννη Σκαραγκά και πρωταγωνιστές την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Γιώργο Γάλλο. Η ιστορία εκτυλίσσεται στην περιοχή της Μεσσήνης, με επίκεντρο δύο ισχυρές οικογένειες που εμπλέκονται σε έναν ιστό διαφθοράς, συγκρούσεων και ανατροπών.

Η ΕΡΤ καλεί Τσαφούλια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επαφές της ΕΡΤ με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι συζητήσεις με τον γνωστό σκηνοθέτη και δημιουργό συνεχίζονται σε πολύ καλό κλίμα. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει καταθέσει πρόταση για την ελληνική μεταφορά της πολυβραβευμένης σειράς του HBO «In Treatment». Πρόκειται για ένα ψυχολογικό δράμα που ξεδιπλώνεται μέσα από τις συνεδρίες ενός ψυχοθεραπευτή με τους ασθενείς του, δίνοντας παράλληλα χώρο στη δική του προσωπική και επαγγελματική διαδρομή.

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