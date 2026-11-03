ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για το «Newsroom» μετά τις αντιδράσεις για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής

Snapshot Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤnews προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ζητά συγγνώμη για την «απαράδεκτη αβλεψία» και δηλώνει ότι δεν θα δώσει χώρο σε αντιλήψεις που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η δημόσια τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε άμεσες ενέργειες και επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για το περιστατικό.

Η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να διακόψει τη μετάδοση του «Newsroom» έως το τέλος της εβδομάδας και να θέσει σε υποχρεωτική αργία 10 ημερών τους υπεύθυνους αρχισυντάκτες και συντάκτες.

Η ΕΡΤ τόνισε ότι η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και θα συνεχίσει να την περιφρουρεί. Snapshot powered by AI

Έντονη κριτική ασκήθηκε στην ΕΡΤ, τις τελευταίες ώρες, μετά την εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, τη Δευτέρα.

Ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, εμφανίστηκε σε ζωντανή συζήτηση ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, η δημόσια τηλεόραση εξέδωσε ανακοίνωση.

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews (02.11.2026), η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας το «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα δεν θα βγει στον αέρα. Παράλληλα, μπαίνουν σε υποχρεωτική αργία 10 ημερών οι αρχισυντάκτες και οι συντάκτες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα.

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