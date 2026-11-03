ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - «Πάγωσε» η εκπομπή

Snapshot Η ΕΡΤ αναγνώρισε ως «απαράδεκτη αβλεψία» την παρουσία του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, σε εκπομπή του ΕΡΤnews χωρίς αναφορά στο ποινικό του παρελθόν.

Η δημόσια τηλεόραση απέδωσε το λάθος σε «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση» και ανακοίνωσε επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους χωρίς δόλο ή σκοπιμότητα.

Ο Ηλιόπουλος εμφανίστηκε ως «θύμα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μετά από καταγγελία που εντοπίστηκε μέσω Facebook, χωρίς να γίνει οπτική επαφή πριν τη ζωντανή εμφάνιση.

Η ΕΡΤ τόνισε ότι δεν πρόκειται να δώσει χώρο σε πρόσωπα ή ιδεολογίες που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες.

Η ΕΡΤ είχε προηγουμένως επισημάνει τη «καταιγιστική ροή της επικαιρότητας» και τον ζωντανό χαρακτήρα της εκπομπής ως παράγοντες που συνέβαλαν στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Την επίσημη θέση της για το περιστατικό με την παρουσία του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, σε ενημερωτική εκπομπή του ΕΡΤnews διατύπωσε η ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη αβλεψία» και προανήγγειλε κυρώσεις σε βάρος όσων ευθύνονται.

Ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής παρουσιάστηκε ως «ιδρυτής λέσχης» και «θύμα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αναφορά στο πολιτικό και ποινικό του παρελθόν.

Σε ανακοίνωσή της το πρωί της Τρίτης (03/11), η δημόσια τηλεόραση αναγνώρισε το λάθος, χαρακτηρίζοντας τον χειρισμό της υπόθεσης «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε δόλος ή σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα, γνωστοποιώντας ότι έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έχουν επιβληθεί κυρώσεις στους υπευθύνους.

Μάλιστα, η ΕΡΤ υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να δίνει χώρο στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το πρωί, στις 10:00, ώρα που κανονικά μεταδίδεται το «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα, προβλήθηκε έκτακτη εκπομπή με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή “Newsroom” του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».

Πώς βρέθηκε ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος στην εκπομπή

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ρεπορτάζ για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που προβλήθηκε τη Δευτέρα στην ενημερωτική εκπομπή «Newsroom». Στο πλαίσιο της κάλυψης της υπόθεσης, εμφανίστηκε μέσω σύνδεσης ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μίλησε ως φερόμενο θύμα της οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει άνθρωποι της δημόσιας τηλεόρασης στο NEWS 24/7, ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε καταβάλει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή μέσω Skype.

Όπως υποστήριξαν, το συγκεκριμένο πρόσωπο παρέπεμψε τη δημοσιογράφο στον πρόεδρο της λέσχης, ο οποίος τελικά εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης δεν έγινε καμία αναφορά στην ιδιότητα του Ηλιόπουλου ως πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής ούτε στην καταδίκη του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος υπήρξε ένα από τα προβεβλημένα στελέχη της Χρυσής Αυγής, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και για φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν με τατουάζ που παρέπεμπαν σε ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα, μεταξύ των οποίων η φράση «Sieg Heil» και ο μαίανδρος.

Για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών σε κάθειρξη επτά ετών, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το 2021 είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Δομοκού στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας.

Η πρώτη εξήγηση της δημόσιας τηλεόρασης

Πριν από τη σημερινή ανακοίνωση, η ΕΡΤ είχε δώσει μια πρώτη εξήγηση για το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση, επικαλούμενη την «καταιγιστική ροή της επικαιρότητας» και τον ζωντανό χαρακτήρα της δίωρης εκπομπής.

Ειδικότερα, είχε αναφέρει ότι το «Newsroom» φιλοξένησε συνολικά τρεις διαφορετικές συνεντεύξεις θυμάτων της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και ότι η δημοσιογράφος εντόπισε την αρχική καταγγελία μέσω Facebook, χωρίς να γνωρίζει ποιος θα εμφανιζόταν τελικά στον αέρα.

Η ΕΡΤ είχε επίσης επισημάνει ότι διαχρονικά διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως το ΕΡΤnews δεν μετέδωσε καμία δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη μετά την πρόσφατη αποφυλάκισή του.

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