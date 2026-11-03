Απάτη με ΜΚΟ: Στο φως νέοι διάλογοι του Φιρινίδη - «Σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα»

Οι διάλογοι του αρχηγικού ζευγαριού της ΜΚΟ με γονείς παιδιών - «Μην έχεις όνειρα για 50 και 40 χιλιάρικα»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Απάτη με ΜΚΟ: Στο φως νέοι διάλογοι του Φιρινίδη - «Σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ζευγάρι που διηύθυνε την ΜΚΟ από το 2018 εκμεταλλευόταν τον πόνο οικογενειών, συγκεντρώνοντας δωρεές και ξοδεύοντάς τες σε πολυτελή είδη και υπηρεσίες.
  • Ο πρόεδρος της ΜΚΟ τοποθετούσε δικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς στους εράνους, συγκεντρώνοντας πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να δικαιολογεί την προέλευση των χρημάτων.
  • Πολλές οικογένειες παιδιών με σοβαρές ασθένειες δεν έλαβαν καμία βοήθεια παρά τα μεγάλα ποσά που συγκεντρώθηκαν για αυτές.
  • Παρά τις υποψίες και προειδοποιήσεις για πιθανές απάτες, η ΜΚΟ δεν ελέγχθηκε επαρκώς λόγω της δήλωσής της ότι παρείχε βοήθεια στο εξωτερικό.
  • Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν για κακουργηματικές κατηγορίες ενώ αποκαλύφθηκαν διάλογοι που δείχνουν την απληστία και την παράνομη δράση τους.
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Συγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και την εγκληματική δράση του ζευγαριού που τη διηύθυνε.

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η 35χρονη σύζυγός του, είχαν στήσει από το 2018 έναν μηχανισμό και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο δεκάδων οικογενειών θησαύριζαν, μέσα από την καλοστημένη τους απάτη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το ζευγάρι έστηνε εράνους για παιδιά με πολύ σοβαρές ασθένειες και ξόδευε τα χρήματα των δωρεών, σε πολυτελή θέρετρα, πανάκριβα ξενοδοχεία και αυτοκίνητα, σε βραδιές με σαμπάνιες και πούρα.

Ο διάλογος με πατέρα παιδιού

Το MEGA, δημοσίευσε διάλογο που είχε ο 37χρονος με πατέρα παιδιού:

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Τώρα εμείς να ξες, όσα μπορέσουμε θα μαζέψουμε, μην έχεις όνειρα για 50 και 40 χιλιάρικα, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να σε βοηθήσουμε.

Πατέρας παιδιού: Πρόεδρε, πραγματικά φεύγουνε σαν νερό τα λεφτά.

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Το ξέρω, αλλά εντάξει. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα.

Ζητά σουίτα και πληρωμή με μετρητά

Την ίδια ώρα, δημοσιεύθηκε και διάλογος του 37χρονου με υπάλληλο ξενοδοχείου, από τον οποίο ζητά «σουίτα με θέα στον κήπο», καθώς και να πληρώσει με μετρητά.

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Αυτό, σουίτα με θέα στον κήπο θα ήθελα.

Υπάλληλος ξενοδοχείου: Στα 487 ευρώ.

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Ωραία, θα έρθω 1000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;

Δεν είχε δηλωθεί η ΜΚΟ στο μητρώο του υπουργείου Εσωτερικών

Ο 37χρονος εμφανιζόταν ως πρόεδρος της οργάνωσης, η οποία ωστόσο δεν είχε δηλωθεί καν στο μητρώο του υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι, δεκάδες οικογένειες και εκατοντάδες χιλιάδες δωρητές εξαπατήθηκαν, ενώ το ζευγάρι σπαταλούσε αλόγιστα, κάνοντας πολυτελή ζωή.

«Μαζεύτηκαν 42.000 ευρώ, 16 Οκτωβρίου και ξαφνικά μου τον σταματάει. Εμείς ζητούσαμε περίπου 95.000 σε ποσό. Μου λέει, ‘θεωρώ ότι είναι αποτυχημένος’. Δεν θέλω να φανούμε αποτυχημένοι σαν ΜΚΟ. Μου λέει, ‘Δεν θα αντιδράσεις. Θα ακούσεις αυτό που λέω γιατί με έχεις ανάγκη’», λέει πατέρας παιδιού.

Δωρεές απευθείας στον λογαριασμό του

Ο 37χρονος συνήθιζε, σύμφωνα με το MEGA, να τοποθετεί δικούς του λογαριασμούς για τους εράνους. Σε αυτούς πιστώθηκαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο τράπεζες, μάλιστα, έκλεισαν τρεις λογαριασμούς του, καθώς εκείνος δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων.

37χρονος: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα, ένα-ένα.

35χρονη: Ναι αγάπη μου, μέτρα τις.

37χρονος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες ημέρες. Δηλαδή, εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο.

Οικογένειες δεν λάμβαναν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για αυτούς

Την ίδια ώρα, γονείς που είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη βοήθεια της οργάνωσης, ανέβαιναν τον δικό τους Γολγοθά. Όπως η οικογένεια του 15χρονου Χρήστου, με σοβαρή νευρολογική ασθένεια, που δεν έλαβε ούτε ευρώ από τις 73.200 που συγκεντρώθηκαν.

Σε άλλο διάλογο που αποκαλύφθηκε, η 35χρονη προσπαθεί να πείσει μητέρα να συνεχίσουν τον έρανο για να αυξηθεί το ποσό:

Μητέρα: Πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής;

35χρονη: 21.900 ευρώ.

Μητέρα: Να σταματήσουμε τη δράση. Είμαι ικανοποιημένη με το ποσό.

35χρονη: Μπορούμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε 30.000 ευρώ. Θα απευθυνθούμε και σε αναγνωρισμένα πρόσωπα.

Ακόμη κι όταν η προκλητική ζωή του ζευγαριού είχε αρχίσει να κινεί υποψίες, δεν έκαναν πίσω.

Μ. Τ.: Ε, λέει, «θέμα χρόνου είναι να τον τσιμπήσουνε κι αυτόν». Λέει, «τι κάνει ο Κώστας; Κάνει κάτι παράνομο;» Λέω, όχι ρε, τι παράνομο; Έχει ένα σωματείο, ξέρω ‘γω, κι αυτά.

37χρονος πρόεδρος: Εσύ μη λες για το σωματείο. Πες, έχει αυτοκίνητα, έχει αυτά, έχει το ένα, έχει το άλλο. Μην το εστιάζεις μόνο εκεί. Να λες, ξέρω ‘γω, έχει επιχειρήσεις.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, προκειμένου να απολογηθούν για τις κακουργηματικές διώξεις που τους βαραίνουν.

«Καμπανάκι» από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις ΜΚΟ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχε χτυπήσει «καμπανάκι» για τη δράση των ΜΚΟ και μάλιστα είχε προειδοποιήσει εγγράφως πριν από δύο χρόνια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν όχημα για απάτες.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν έγινε έλεγχος καθώς είχε εγγραφεί σε υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, δήθεν ότι θα προσφέρει επισιτιστική βοήθεια στο εξωτερικό.

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