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Η ζωή της Μαρίνας κρέμεται από μία κλωστή και οι τηλεθεατές της σειράς του ALPHA, «Μια γυναίκα», αναμένεται να δουν καθηλωτικά επεισόδια τις επόμενες εβδομάδες.

Τα νέα του Κυριάκου, καταρρακώνουν τη Μαρίνα που παλεύει να το διαχειριστεί και να μην ανησυχήσει τα παιδιά. Όλοι αργά ή γρήγορα μαθαίνουν τα νέα και ψάχνουν τρόπο να τη βοηθήσουν. Ο Κωστής παραιτείται κάθε μέρα και περισσότερο, ενώ η Εύα εντυπωσιάζει με την εργασία της και κερδίζει το εξάμηνο στη σχολή της. Η Μπέτυ κι η Ελένη, ξεκινούν εκστρατεία προκειμένου να βρεθεί δότης. Και το αποτέλεσμα είναι συγκινητικό για όλους. Την ίδια στιγμή, η Μαρίνα προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα του χαμού της και ζητά απ’ την Ελισάβετ να φροντίσει τα παιδιά της.

Παρόλη τη βαριά ανησυχία της, η Μαρίνα φροντίζει πάντα, να μην καταλάβουν τίποτε τα παιδιά. Ο Κυριάκος, ξεκινά μια πιο στενή σχέση με τον Λευτέρη, ενώ η Ελισάβετ μαθαίνει απ’ τον αδίστακτο Σταύρο για την παράνομη χαρτοπαιξία που στεγάζει ο Κωστής στο μαγαζί του. Ο Μάρκος αρνείται να δεχτεί ότι η γυναίκα που αγαπά κινδυνεύει. Της ορκίζεται αφοσίωση και καταφέρνει να της αποσπάσει το πρώτο τους ερωτικό φιλί. Η Ελισάβετ προσπαθεί μάταια να κερδίσει τη συγχώρεση του Κωστή. Η υγεία της Μαρίνας ωστόσο, τους αναγκάζει να συμμαχήσουν, για να πείσουν την Εύα να εξεταστεί σαν πιθανή δότρια. Αυτό όμως, προϋποθέτει την αποκάλυψη ενός μεγάλου μυστικού που θα ανατρέψει πολλά.