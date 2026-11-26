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Έντονη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στις αρμόδιες Αρχές περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην πόλη του Βόλου με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο οποίος φέρεται να εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση παρέμβαση για την προστασία τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων γύρω του.

Όπως αναφέρει το taxydrosmos.gr, ο ανήλικος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της συμπεριφοράς του μέσα στο σπίτι, με την κατάσταση να προκαλεί ανησυχία στην οικογένειά του. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ με εισαγγελική εντολή, ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Βόλου, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή του από τους αρμόδιους γιατρούς και να αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση.

Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου λειτουργεί ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν παιδιά και εφήβους και χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος αναμένεται να παραμείνει υπό παρακολούθηση, ενώ προβλέπεται να λάβει και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ιατρική ομάδα.

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