Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής «κλείδωσε» για την εκπροσώπηση της Κύπρου

Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει το νησί της Αφροδίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής «κλείδωσε» για την εκπροσώπηση της Κύπρου
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  • Ο Γιώργος Περρής επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027 μετά από αξιολόγηση 6 προτάσεων από τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και επιτροπή του ΡΙΚ.
  • Το ΡΙΚ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή του τραγουδιού της Κυπριακής συμμετοχής, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 13 Δεκεμβρίου και τελική επιλογή μέσω σόου με ψήφο κοινού και επιτροπής.
  • Ο Γιώργος Περρής έχει μακρά καριέρα με σημαντικές συνεργασίες και διεθνείς εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική, ξεκινώντας από την ανακάλυψή του το 2001 και τον πρώτο του δίσκο το 2005.
  • Σημαντικές στιγμές στην καριέρα του περιλαμβάνουν περιοδείες με τη Λάρα Φαμπιάν, εμφανίσεις με συμφωνικές ορχήστρες και συναυλίες σε γνωστές αίθουσες όπως το Jazz at Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.
  • Η επιλογή του Γιώργου Περρή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνές μουσικό διαγωνισμό.
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Το πρωί της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ, ανακοινώθηκε ότι ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027.

Η επιλογή προήλθε έπειτα από 6 προτάσεις-πρόσωπα που κατέθεσαν οι τρεις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (Heaven Music, Panik Records, MINOS EMI) μετά από κάλεσμα του ΡΙΚ. Την αξιολόγηση των προτάσεων ανέλαβε 5μελής επιτροπή, που ορίστηκε από την κυπριακή ραδιοτηλεόραση.

Όσον αφορά το τραγούδι, το ΡΙΚ προκηρύσσει από σήμερα κάλεσμα σε δημιουργούς να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου και, έπειτα από αξιολόγηση, το κομμάτι θα επιλεγεί σε σχετικό σόου με τη συμμετοχή 50-50 κοινού και κριτικής επιτροπής.

Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής

Γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1983 στην Αθήνα από Έλληνα πατέρα και Ελληνογαλλίδα μητέρα. Στα 18 του τον ανακάλυψε ο Μίμης Πλέσσας, ο οποίος τον πήρε μαζί του σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Λίγο αργότερα, συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό καθώς και με την Ελένη Βιτάλη και την Ελένη Δήμου.

Το 2005 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος, ενώ τον Μάιο του 2006 ο Γιώργος Περρής με το τραγούδι Καραβάνι έγινε ένας από τους 20 διεθνείς καλλιτέχνες σε CD που εξέδωσε η Γαλλική Ραδιοφωνία.

Το 2009 εμφανίστηκε στο Λονδίνο με την Oxford Philomusica, ενώ τον Απρίλιο πραγματοποίησε τις πρώτες του προσωπικές εμφανίσεις στην Αμερική, στο θρυλικό Ryles Jazz Club της Βοστόνης. Το φθινόπωρο του 2009, η Λάρα Φαμπιάν κάλεσε τον Γιώργο να συμμετάσχει στην περιοδεία της ανά την Ευρώπη, ανοίγοντας τις συναυλίες της, με σημαντικότερες τις εμφανίσεις στο Zenith στο Παρίσι. Μερικούς μήνες αργότερα εμφανίστηκε στο Κίεβο, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κιέβου και αμέσως μετά στην Αγία Πετρούπολη.

Την άνοιξη του 2010, πραγματοποίησε την περιοδεία The light of Greece στην Αμερική με τον Μάριο Φραγκούλη, παίζοντας στο Jazz at Lincoln Center της Νέας Υόρκης. Αμέσως μετά εμφανίστηκε στο Μόντρεαλ, στο Place des Arts, καλεσμένος του σπουδαίου Καναδού συνθέτη Στέφαν Μόκιο.

Το 2011 εμφανίστηκε στο Τορόντο με τη Niagara Falls Symphony και τον Στέφαν Μόκιο, καθώς και στο Μονακό, την Τουρκία και την Κύπρο. Τον Ιούνιο πραγματοποίησε συναυλία από κοινού με τη σοπράνο Ντέμπορα Μάγιερς στην Αθήνα, στο θέατρο Badminton. Σημαντικές συνεργασίες και δισκογραφικές επιτυχίες ακολούθησαν στο πέρασμα των ετών, με τον καλλιτέχνη να ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του.

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