Τα φρέσκα και τα αποξηραμένα σύκα προέρχονται φυσικά από τον ίδιο καρπό, αλλά η διατροφική τους επίδραση μπορεί να διαφέρει σημαντικά.

Η αποξήρανση απομακρύνει το νερό και συμπυκνώνει τα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών σακχάρων. Επομένως, η πιο ουσιαστική σύγκριση αφορά μια ρεαλιστική μερίδα κατανάλωσης, και όχι το ίδιο βάρος από το καθένα.

Τι αλλάζει όταν ένα σύκο αποξηραίνεται;

Τα φρέσκα σύκα αποτελούνται κυρίως από νερό. Καθώς αποξηραίνονται, συρρικνώνονται και γίνονται πιο «πυκνά». Αυτό σημαίνει ότι μια μικρή χούφτα μπορεί να περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα καρπού και, μαζί, περισσότερα φυσικά σάκχαρα, φυτικές ίνες και μέταλλα που περιέχει. Πάντως, η καθαυτή διαδικασία της αποξήρανσης δεν προσθέτει ζάχαρη.

Ποιο περιέχει περισσότερη ζάχαρη, θερμίδες και φυτικές ίνες;

Ανά 100 γρ.:

τα φρέσκα σύκα αποδίδουν περίπου 74 θερμίδες, 16 γρ. σάκχαρα και 2,9 γρ. φυτικές ίνες

σύκα αποδίδουν περίπου 74 θερμίδες, 16 γρ. σάκχαρα και 2,9 γρ. φυτικές ίνες τα αποξηραμένα σύκα περιέχουν περίπου 249 θερμίδες, 48 γρ. σάκχαρα και 9,8 γρ. φυτικές ίνες.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα αποξηραμένα σύκα φαίνονται να διαφέρουν δραματικά. Ωστόσο, συνήθως καταναλώνουμε πολύ μικρότερες ποσότητες αποξηραμένων φρούτων.

Φρέσκα και αποξηραμένα σύκα σε τυπικά μεγέθη μερίδας. Τα αποξηραμένα σύκα περιέχουν λιγότερο νερό, επομένως μια μερίδα που φαίνεται πολύ μικρότερη μπορεί να προσφέρει παρόμοια ποσότητα φυσικών σακχάρων. Η εικόνα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Ας συγκρίνουμε δύο τυπικές μερίδες φρούτων για ενήλικες:

Μορφή Ενδεικτική μερίδα Θερμίδες Φυσικά σάκχαρα Φυτικές ίνες Φρέσκα σύκα 80 γρ. Περίπου 59 Περίπου 13 γρ. Περίπου 2,3 γρ. Αποξηραμένα σύκα 30 γρ. Περίπου 75 Περίπου 14 γρ. Περίπου 2,9 γρ.

Πρόκειται για κατά προσέγγιση τιμές σύστασης τροφίμων και όχι για απόλυτα μεγέθη που ισχύουν για κάθε ποικιλία. Μια μερίδα 30 γρ. αποξηραμένων σύκων αντιστοιχεί συνήθως σε περίπου δύο φρέσκα σύκα, αν και το μέγεθος του κάθε καρπού μπορεί να ποικίλλει σημαντικά.

Η αξιοσημείωτη διαφορά εντοπίζεται στον όγκο: τα αποξηραμένα σύκα παρέχουν παρόμοια ποσότητα ζάχαρης σε μια μερίδα που φαίνεται μικρότερη.

Είναι τα αποξηραμένα σύκα πιο υγιεινά από τα φρέσκα;

Κανένα από τα δύο δεν είναι, από μόνο του, «πιο υγιεινό» από το άλλο. Και τα δύο είδη παρέχουν φυτικές ίνες και μέταλλα, όπως κάλιο και ασβέστιο. Τα φρέσκα σύκα προσφέρουν περισσότερο νερό και μεγαλύτερο όγκο τροφής με σχετικά λίγες θερμίδες, ενώ τα αποξηραμένα σύκα αποτελούν μια πρακτική λύση, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα φρέσκα φρούτα.

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην ομαλή πέψη, αν και η ποσότητα που περιέχεται σε μια τυπική μερίδα είναι περιορισμένη. Η κατανάλωση σύκων δεν αποτελεί αποδεδειγμένη θεραπεία για την υψηλή χοληστερόλη, τον διαβήτη ή άλλες χρόνιες παθήσεις. Έρευνες που αφορούν εκχυλίσματα ή φύλλα σύκου δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απόδειξη, ότι η κατανάλωση του ίδιου του καρπού επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα.

Μπορούν τα σύκα να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας;

Οι φυτικές ίνες που περιέχουν μπορούν να συμβάλουν στην τακτική λειτουργία του εντέρου, ειδικά όταν αποτελούν μέρος μιας διατροφής, που περιλαμβάνει και άλλες τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς και επαρκή πρόσληψη υγρών

Ωστόσο, τα σύκα δεν αποτελούν εγγυημένη λύση για τη δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή διάρροια, ενώ η επίμονη δυσκοιλιότητα απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με την κατανάλωση ενός και μόνο τροφίμου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να καταναλώνουν αποξηραμένα σύκα;

Ναι, αρκεί να το κάνουν σε κατάλληλες ποσότητες. Το κλειδί είναι η συνολική ποσότητα υδατανθράκων που προσλαμβάνεται και το πώς αυτή εντάσσεται στο διατροφικό πλάνο του κάθε ατόμου. Είναι εύκολο να υπερβείτε το μέτρο με τα αποξηραμένα φρούτα, γι' αυτό δώστε προσοχή στην μερίδα, αντί να θεωρείτε εκ προοιμίου ότι απαγορεύονται.

Είναι πιθανότερο τα αποξηραμένα σύκα να βλάψουν τα δόντια;

Η κολλώδης υφή τους και η υψηλή συγκέντρωση σακχάρων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τερηδόνας, εάν καταναλώνονται συχνά ως σνακ. Οι οδοντιατρικές οδηγίες συνιστούν την κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων ως μέρος των κύριων γευμάτων, αντί για συχνή κατανάλωση στα ενδιάμεσα γεύματα.

Συμπέρασμα

Και τα δύο μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή, αρκεί η μερίδα (όχι μόνο η ποσότητα ζάχαρης ανά 100 γρ.) να καθοδηγεί πάντα την επιλογή σας.

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