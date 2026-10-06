Μητσοτάκης στο ΣΕΒ: Παρέμβαση 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας 

Ο πρωθυπουργός απευθύνει την κεντρική ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει».

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα.

Απέναντι σε αυτές τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα αναχώματα που ύψωσε η κυβέρνηση κρατούν τις τιμές των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

«Πριν από ένα μήνα είχα προειδοποιήσει για ένα δύσκολο χειμώνα. Σήμερα λέω ότι αυτός μπορεί να διαφαίνεται ακόμα δυσκολότερος» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία των έκτατων παρεμβάσεων.

«Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στα περιθώρια Κρατικών Ενισχύσεων και το προσωρινό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας από επιπτώσεις κρίσης.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικάμ αλλά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, πέραν της αντιστάθμισης εκπομπών. Όπως ανακοίωσε, το κόστος της παρέμβασης της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να κρατηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι έχει εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη δυνατότητα μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, που θα μπορούσε να είναι δημοσιονομική ευελιξία, όπως προσέθεσε. Για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, υπογράμμισε.

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του πρωθυπουργού στην ανοιχτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

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