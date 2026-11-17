Snapshot Το 2027 θα σημαδευτεί από την επιρροή του Τραμπ, με αυξημένη πολιτική δράση και στρατιωτικές κινήσεις παρά το τέλος της προεδρίας του.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν θα αναδιαμορφώσουν τις περιφερειακές ισορροπίες και θα επηρεάσουν την παγκόσμια ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Το 2027 προβλέπεται ως η θερμότερη χρονιά από τότε που τηρούνται καταγραφές, με αυξημένα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής.

Οι αντιδράσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα ενταθούν, με αυξανόμενο κίνδυνο χρηματιστηριακής κατάρρευσης και κυβερνοεπιθέσεων, παρά τις αντιφάσεις στα στοιχεία για απώλειες θέσεων εργασίας.

Η Κίνα ενδέχεται να επιδιώξει στρατιωτική δράση στην Ταϊβάν το 2027, με την προσοχή της Αμερικής να είναι στραμμένη αλλού, καθιστώντας την επόμενη διετία επικίνδυνη για την περιοχή. Snapshot powered by AI

Το βρετανικό περιοδικό The Economist δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, το καθιερωμένο εξώφυλλό του για τη χρονιά που έρχεται, με τίτλο «The World Ahead 2027», το οποίο αναμένεται και πάλι να προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Στην εικονογράφηση σε σχήμα σφαίρας, όπου κυριαρχούν το μαύρο και το κόκκινο, περιλαμβάνονται πολλά κρίσιμα μηνύματα: από την τελευταία περίοδο της προεδρίας Τραμπ και τη Μέση Ανατολή «μετά το Ιράν», έως την κρίση της τεχνητής νοημοσύνης και το σύμβολο της ημισελήνου με το αστέρι, που ξεχωρίζει στην επάνω δεξιά γωνία.

Το παραδοσιακό εξώφυλλο του Economist, με τίτλο «The World Ahead 2027», προκάλεσε αίσθηση με τους συμβολισμούς του. Από τις φράσεις και τις εικόνες που περιλαμβάνει ξεχωρίζουν οι ακόλουθες αναφορές στο 2027:

Η ημισέληνος με το αστέρι και η καμήλα στην επάνω δεξιά γωνία

Ένα από τα σημεία του εξωφύλλου που συζητούνται περισσότερο βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία. Εκεί, σε έναν κατακόκκινο ουρανό, εμφανίζεται το σύμβολο της ημισελήνου με το αστέρι, ενώ ακριβώς από κάτω απεικονίζεται ένας Άραβας που περπατά με την καμήλα του. Στο επάνω μέρος του εξωφύλλου, σε σύνδεση με αυτή την εικόνα, αναγράφεται: «Μετά το Ιράν: Περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις».

Η κρίση της τεχνητής νοημοσύνης και ο κίνδυνος κατάρρευσης των αγορών

Στο κέντρο της σφαίρας ξεχωρίζουν εντυπωσιακές απεικονίσεις που παραπέμπουν στην οικονομία και την τεχνολογία. Κόκκινα βέλη κινούνται απότομα προς τα κάτω, ανάμεσα σε σύμβολα του δολαρίου, ενώ ακριβώς κάτω από μια κλεψύδρα εμφανίζεται ένα ρομπότ που τρέχει κρατώντας έναν ψηφιακό εγκέφαλο.

Μαζί με αυτές τις εικόνες, το περιοδικό προειδοποιεί: «Οι αντιδράσεις στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται, τα χρέη των εταιρειών δημιουργούν κίνδυνο κατάρρευσης των αγορών».

Τραμπ και μηνύματα για την παγκόσμια ένταση

Σε ολόκληρη την εικονογράφηση αναδεικνύονται πολλά θέματα, από το πολιτικό μέλλον του Τραμπ έως τις στρατιωτικές κινήσεις.

Η τελευταία περίοδος του Τραμπ: Στο εξώφυλλο περιλαμβάνονται τα μηνύματα

«Δεν θα φύγει αθόρυβα» και «Δεν είναι “κουτσή πάπια”, αλλά δύναμη ανατροπής».

Οι απεικονίσεις αρμάτων μάχης και πυραύλων σε διάφορα σημεία της σφαίρας, καθώς και οι αναφορές στο Στενό της Ταϊβάν, συγκαταλέγονται επίσης στα «μυστικά» του 2027.

Το μήνυμα του διευθυντή της έκδοσης «The World Ahead»

Η σύγχρονη ζωή μοιάζει, κάποιες φορές, με ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Ένας μεγιστάνας των πυραύλων, που θέλει να εγκαταστήσει υπολογιστές στο Διάστημα, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Τα drones έχουν επαναπροσδιορίσει τον πόλεμο. Τα ταξί κινούνται χωρίς οδηγό. Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βγαίνουν εκτός ελέγχου. Τα ανθρωποειδή ρομπότ προελαύνουν. Υπάρχουν ενέσεις που σε κάνουν πιο αδύνατο και πιο υγιή, εφόσον μπορείς να τις πληρώσεις. Το μόνο που λείπει είναι οι εξωγήινοι. Πιθανότατα δεν θα εμφανιστούν το 2027. Ακολουθούν, όμως, δέκα άλλες εξελίξεις που αξίζει να παρακολουθήσουμε.

1. Η εποχή μετά τον Τραμπ

Καθώς θα καταλαγιάζει ο απόηχος των ενδιάμεσων εκλογών, θα αρχίσει η κούρσα για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος, όμως, δεν θα είναι μια «κουτσή πάπια», ένας πρόεδρος δηλαδή με περιορισμένη πολιτική ισχύ. Θα θυμίζει περισσότερο ένα καταστροφικό Angry Bird. Να περιμένετε περισσότερα εκτελεστικά διατάγματα, δικαστικές διαμάχες, αιφνιδιαστικές μετονομασίες, μεγαλεπήβολα οικοδομικά σχέδια και στρατιωτικές περιπέτειες, καθώς θα πασχίζει μανιωδώς να διατηρήσει την επιρροή του και να διαμορφώσει την υστεροφημία του. Την ίδια ώρα, ο κόσμος θα αρχίσει να αναρωτιέται πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Αμερική μετά τον Τραμπ.

2. Οι μετασεισμοί του πολέμου στο Ιράν

Μια οριστική και ξεκάθαρη διευθέτηση της σύγκρουσης μοιάζει απίθανη, οπότε η αβεβαιότητα θα παραμείνει. Ωστόσο, ο απερίσκεπτος πόλεμος του Τραμπ έχει πλήξει το κύρος της Αμερικής: οι σύμμαχοί της δεν την εμπιστεύονται πλέον και οι εχθροί της δεν τη φοβούνται.

Οι συνέπειες του πολέμου θα εξακολουθήσουν να γίνονται αισθητές σε όλη τη διάρκεια του 2027, αναδιαμορφώνοντας τις περιφερειακές πολιτικές ισορροπίες, αλλάζοντας τις ενεργειακές ροές και απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς τα λιπάσματα θα βρίσκονται σε έλλειψη. Στο ίδιο το Ιράν, το καθεστώς θα ενισχύσει τον ασφυκτικό του έλεγχο.

3. Ξανά η θερμότερη χρονιά όλων των εποχών

Το 2027 αναμένεται να είναι η θερμότερη χρονιά από τότε που τηρούνται καταγραφές. Ένα «υπερ-Ελ Νίνιο» θα δώσει μια πρόγευση του θερμότερου και πιο απρόβλεπτου μέλλοντος που μας περιμένει, με περισσότερες ξηρασίες, καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα, εάν οι εκπομπές δεν μειωθούν γρήγορα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει γίνει άθελά του ο μεγαλύτερος διαφημιστής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Αποτελούν την καλύτερη επιλογή τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών αγορών.

4. Εντείνονται οι αντιδράσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Ο κίνδυνος χρηματιστηριακής κατάρρευσης θα αυξάνεται, καθώς οι εταιρείες του κλάδου αναλαμβάνουν περισσότερο χρέος μέσα από σύνθετες και αδιαφανείς συμφωνίες. Ό,τι κι αν συμβεί στις αγορές, τα ισχυρότερα μοντέλα θα τροφοδοτήσουν ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων.

Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις θα ανησυχούν για τους πολιτικούς κινδύνους που απειλούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας ή για την κατανάλωση ενέργειας και νερού από τα κέντρα δεδομένων δεν τεκμηριώνονται από τα στοιχεία. Οι αντιδράσεις αντανακλούν φόβους για υποθετικές επιπτώσεις και όχι για πραγματικές.

5. Η λαϊκιστική Δεξιά της Ευρώπης

Ο δεξιός λαϊκισμός ενισχύεται εδώ και καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2027, όμως, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στη Γαλλία, όπου η Μαρίν Λεπέν, του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει την προεδρία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έβαζε εμπόδια στη γαλλογερμανική ατμομηχανή που κινεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενέτεινε τις ανησυχίες για την εύθραυστη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της υπερχρεωμένης Γαλλίας.

6. Πίεση από τις αγορές ομολόγων

Δεν είναι, όμως, μόνο η Γαλλία που προκαλεί νευρικότητα στις αγορές ομολόγων. Η δημοσιονομική ασυδοσία, η έκρηξη των κατασκευών υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη και η αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας αυξάνουν το κόστος κρατικού δανεισμού σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα υψηλότερα επιτόκια πιέζουν επίσης επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον. Κάπου, κάτι θα πρέπει να σπάσει.

7. Το ορόσημο του 2027 για την Ταϊβάν

Η τεχνολογία έχει αλλάξει τη φύση του πολέμου, διευκολύνοντας τις μικρότερες δυνάμεις να αποκρούουν μεγαλύτερες, όπως φάνηκε στην Ουκρανία και στο Ιράν. Τι σημαίνει αυτό για τα σχέδια της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν;

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να έχει θέσει το 2027 ως προθεσμία στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις για να είναι έτοιμες να καταλάβουν το νησί. Η προσοχή της Αμερικής είναι στραμμένη αλλού. Θα κινηθεί η Κίνα ή θα περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ταϊβάν το 2028; Η επόμενη διετία θα είναι επικίνδυνη.

8. Το φαινόμενο Ozempic

Πέρα από το ότι βοηθούν στην απώλεια βάρους, τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Όσοι έχουν αδυνατίσει και αισθάνονται ότι η ζωή τους αρχίζει ξανά επιδίδονται σε «αγορές εκδίκησης», ξοδεύοντας αφειδώς για ρούχα, καλλυντικά και γυμναστική.

Η επιτυχία αυτών των φαρμάκων έχει αναζωπυρώσει και το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών για θεραπείες που παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής.

9. Φθηνότερες εκτοξεύσεις στο Διάστημα

Το τεράστιο Starship της SpaceX θα αρχίσει να πραγματοποιεί τακτικές εκτοξεύσεις δορυφόρων. Κινεζικές εταιρείες πυραυλικής τεχνολογίας θα επιδείξουν την επαναχρησιμοποίηση πυραυλικών προωθητήρων.

Οι φθηνότερες εκτοξεύσεις θα ανοίξουν τον δρόμο για ιδιωτικούς διαστημικούς σταθμούς και, ναι, για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε τροχιά — μια ιδέα που ίσως δεν είναι τόσο παράλογη όσο ακούγεται.

10. Επανεκκίνηση για το Χόλιγουντ

Το «Star Wars» επιστρέφει στις αίθουσες για την 50ή επέτειό του, ενώ μια νέα ταινία φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στη σειρά. Οι Avengers επιστρέφουν, για ακόμη μία φορά, και ένας νέος Τζέιμς Μποντ βρίσκεται καθ’ οδόν.

Με δεδομένη, όμως, την επιτυχία ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού που δημιουργούν YouTubers, μήπως το κοινό αναζητεί κάτι καινούργιο; Ίσως. Ωστόσο, το «Star Wars» ενδέχεται να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το 2027: παρουσιάζει μια στρατιωτική υπερδύναμη που ταπεινώνεται από μικρά, φθηνά σκάφη, ανυπάκουα ρομπότ που ακολουθούν τη δική τους ατζέντα και προειδοποιεί για τις συνέπειες της πλημμελούς ασφάλειας και της κλοπής δεδομένων.

Η πραγματικότητα φαίνεται πως έχει φτάσει την επιστημονική φαντασία. Ελπίζουμε ότι το «The World Ahead 2027» θα αποτελέσει έναν χρήσιμο και απολαυστικό οδηγό σε αυτό το αβέβαιο μέλλον, που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

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