Snapshot Δύο φλαμίνγ σε παραλία της Αρούμπα επιτέθηκαν σε φουσκωτό παιχνίδι πουλιού για να το απομακρύνουν από την περιοχή τους.

Το βίντεο με την αντίδραση των φλαμίνγκο έγινε viral και προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Η παραλία βρίσκεται στο ιδιωτικό Νησί της Αναγέννησης, μέρος του Renaissance Wind Creek Aruba Resort.

Τα φλαμίνγκο περπατούν ελεύθερα ανάμεσα στους λουόμενους στην παραλία αφιερωμένη στα πουλιά. Snapshot powered by AI

Την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου έχει τραβήξει ένα βίντεο που γυρίστηκε σε μία διάσημη παραλία της Αρούμπα στην Καραϊβική και δείχνει ότι τα ευγενικά και πανέμορφα φλαμίνγκο, μεταμορφώνονται σε «μαχητές» όταν κάποιος απειλήσει να εισβάλλει στην περιοχή τους.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει χιουμοριστικά σχόλια, φαίνονται δύο φλαμίνγκο να πλησιάζουν ένα φουσκωτό σε σχήμα πουλιού, που έχουν αφήσει παραθεριστές δίπλα σε ξαπλώστρες.

Τότε αρχίζουν να τσιμπούν τον ανεπιθύμητο εισβολέα, σε μία προσπάθεια να τον απομακρύνουν, αν και όπως φαίνεται ήταν μάταιη...

https://www.instagram.com/reel/Df0dKbMEY3v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η εν λόγω παραλία, αφιερωμένη στα φλαμίνγκο, ανήκει βρίσκεται στο ιδιωτικό Νησί της Αναγέννησης στην Αρούμπα της Καραΐβικής, μέρος του Renaissance Wind Creek Aruba Resort.

Στη Flamingo Beach τα πανέμορφα πουλιά περπατούν ελεύθερα ανάμεσα στους λουόμενους .

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