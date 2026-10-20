«Είχα πιεί 30 με 40 μπύρες»: Μεθυσμένος τουρίστας έκλεψε φλαμίνγκο από ξενοδοχείο

Ένας άνδρας από τον Καναδά καταδικάστηκε για κακοποίηση ζώων, αφού έκλεψε ένα φλαμίνγκο με το όνομα Peachy από ένα εμβληματικό ξενοδοχείο-καζίνο του Λας Βέγκας, με τους εισαγγελείς να χαρακτήρισαν την πράξη του ως «κακόβουλη φάρσα».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα οποία εξέτασε το Associated Press, ο τουρίστας Μίτσελ Φέρμπαρν τραυμάτισε και τρόμαξε το 27χρονο φλαμίνγκο, όταν το πήρε από το περιβάλλον όπου ζούσε στο ξενοδοχείο «Flamingo Las Vegas» και το μετέφερε στο δωμάτιό του στις 3 Μαρτίου.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Φέρμπαρν προκάλεσε σκόπιμα σωματικό πόνο στο πτηνό, επισημαίνοντας ότι βρέθηκαν φτερά στο πάτωμα του ξενοδοχείου.

Από το περιστατικό, το άγριο ζώο φαίνεται να είναι σωματικά καλά, αν και εμφάνισε περισσότερο άγχος και νευρικότητα κατά την εξέτασή του από ό,τι συνήθως, δήλωσε η κτηνίατρος του Peachy, Τίφανι Μουρ, στο αμερικανικό μέσο.

Βίντεο που έχει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον 33χρονο Φέρμπαρν να μεταχειρίζεται το φλαμίνγκο βίαια, καθώς το πτηνό φωνάζει από πόνο.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο εντόπισαν το φλαμίνγκο τραυματισμένο.

Κατά την διάρκεια της δίκης, ο δικηγόρος του Φέρμπαν, Τζος Τόμσεκ, υποστήριξε ότι ο πελάτης του ήταν μεθυσμένος όταν άρπαξε το πτηνό, προσθέτοντας ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να το βλάψει.

«Δεν έπρεπε να το είχε κάνει αυτό, δεν έπρεπε να είχε μπει στον χώρο όπου μένουν τα φλαμίνγκο, δεν έπρεπε να είχε αγγίξει το πουλί και δεν έπρεπε να είχε πάρει τον Peachy στο δωμάτιο του», είπε ο Τόμσεκ. «Η αλήθεια είναι ότι ο Μιτς ήταν μεθυσμένος και ανόητος. Πήρε λάθος αποφάσεις».

«Άρπαξα τον Peachy για πλάκα, είχα πιεί 30 με 40 μπύρες»

Κατά την κατάθεσή του την Παρασκευή, ο Φέρμπαρν υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα έπαιζε τυχερά παιχνίδια και κατανάλωσε από 30 έως 40 μπύρες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 33χρονος εισήλθε στον χώρο των φλαμίνγκο περίπου στις 05:00, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καθώς ήταν μέσα στον χώρο, ο Φέρμπαρν κάθισε δίπλα στον Peachy και τον άρπαξε «για πλάκα», καθώς ήθελε να τραβήξει μια φωτογραφία. Στη συνέχεια, έβγαλε το πτηνό από τον χώρο, περπάτησε για λίγο προς το δωμάτιο του κρατώντας τον Peachy και στη συνέχεια τον άφησε στον διάδρομο.

Έπειτα από περίπου πέντε ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι έκριναν τον Φέρμπαν ένοχο σε δύο κατηγορίες, μία για κακούργημα και μία για πλημμέλημα, σχετικά με την κακοποίηση του Peachy.

Ο 33χρονος παραμένει υπό κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή ποινής, η οποία έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών για το κακούργημα και έξι επιπλέον μήνες για το πλημμέλημα.

Το «The Flamingo» είναι ένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία στο Λας Βέγκας Στριπ, το οποίο φιλοξενεί φλαμίνγκο, κολίβρια, χελώνες, ψάρια Κόι και άλλα είδη ζώων.