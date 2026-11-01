Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας

Snapshot Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο συγκεντρώθηκαν στον υδροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου λόγω της κακοκαιρίας που διέκοψε το μεταναστευτικό τους ταξίδι.

Η παρουσία τόσο μεγάλου και συμπαγούς κοπαδιού φοινικόπτερων στον υδροβιότοπο είναι ασυνήθιστη.

Τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν συνήθως την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό για ξεκούραση, παραμένοντας για μικρό χρονικό διάστημα και σε μικρότερες ομάδες.

Το ροζ χρώμα των φλαμίνγκο οφείλεται σε καροτενοειδείς χρωστικές από την τροφή τους, όπως μικροσκοπικούς οργανισμούς και γαρίδες.

Τα πουλιά παραμένουν στον υδροβιότοπο για να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν δυνάμεις πριν συνεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο συγκεντρώθηκαν στον υδροβιότοπο Ναυπλίου - Νέας Κίου στην Αργολίδα, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή φαίνεται πως τα ανάγκασε να παραμείνουν στο σημείο, διακόπτοντας προσωρινά το μεταναστευτικό τους ταξίδι.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εικόνα για τον συγκεκριμένο υδροβιότοπο, καθώς, παρότι αποτελεί σταθμό για πολλά μεταναστευτικά είδη, η παρουσία ενός τόσο μεγάλου και συμπαγούς κοπαδιού φοινικόπτερων δεν είναι συνηθισμένη.

Το εντυπωσιακό θέαμα κατέγραψαν οι Αργολικές Ειδήσεις, με τα περισσότερα από 100 πουλιά να ξεχωρίζουν με το ροζ χρώμα τους μέσα στο γκρίζο τοπίο που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του τοπικού μέσου, τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν συνήθως την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό για ξεκούραση, παραμένοντας εκεί για μικρό χρονικό διάστημα και συχνά σε μικρότερες ομάδες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η παρουσία του πολυάριθμου σμήνους προσέφερε ένα σπάνιο θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα των ενήλικων φλαμίνγκο οφείλεται στις καροτενοειδείς χρωστικές ουσίες που λαμβάνουν μέσω της τροφής τους, κυρίως από μικροσκοπικούς οργανισμούς και γαρίδες που βρίσκουν στα ρηχά νερά.

Τα πουλιά παραμένουν στον υδροβιότοπο προκειμένου να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, πριν συνεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι.

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