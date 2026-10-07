Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, με καριέρα που απλώθηκε σε επτά δεκαετίες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Εύα Μαρί Σεντ πέθανε σε ηλικία 102 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.
  • Κέρδισε Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 1954 για την ταινία «Λιμάνι της αγωνίας» του Ελία Καζάν.
  • Πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες όπως το «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» του Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1959.
  • Είχε καριέρα επτά δεκαετιών σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση, κερδίζοντας Emmy το 1990 για τη σειρά «People Like Us».
  • Τιμήθηκε με δύο αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
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Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ, μία από τις τελευταίες μεγάλες μορφές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, που συνέδεσε το όνομά της με εμβληματικές ταινίες του Ελία Καζάν και του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Η ηθοποιός πέθανε την Τρίτη από φυσικά αίτια στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειάς της και ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Η Σεντ είχε κάνει εντυπωσιακή είσοδο στον κινηματογράφο το 1954 με το «Λιμάνι της αγωνίας» του Ελία Καζάν, στο πλευρό του Μάρλον Μπράντο. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν αρκετή για να της χαρίσει το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Κάρι Γκραντ στο «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, έναν από τους ρόλους που έμελλε να σημαδέψουν την καριέρα της.

Μια καριέρα επτά δεκαετιών

Η πορεία της δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη. Η Εύα Μαρί Σεντ είχε έντονη παρουσία στο θέατρο, από το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, ενώ η σχέση της με τη σκηνή παρέμεινε βαθιά σε όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Η ίδια είχε πει κάποτε ότι κάθε θεατρικός ρόλος ήταν «σαν παιδί», κάτι που έμενε μαζί της για πάντα.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της στην τηλεόραση. Μετά από πέντε υποψηφιότητες, κέρδισε το πρώτο της Emmy το 1990 για τη σειρά «People Like Us».

Από το Actors Studio στο Χόλιγουντ

Γεννημένη στις 4 Ιουλίου 1924 στο Νιου Τζέρζι, αρχικά προοριζόταν να γίνει δασκάλα. Το ενδιαφέρον της για την υποκριτική, όμως, την οδήγησε στη δραματική σχολή και αργότερα στο Actors Studio, όπου βρέθηκε υπό την καθοδήγηση του Ελία Καζάν.

Τα πρώτα της βήματα έγιναν σε μικρούς ρόλους στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, πριν περάσει στο θέατρο και τελικά στον κινηματογράφο.

Για τον Μάρλον Μπράντο είχε πει ότι ένιωθε απέναντί του ένα μείγμα «θαυμασμού» και «φόβου», καθώς είχε την αίσθηση ότι εκείνος μπορούσε να τη διαβάσει καλύτερα απ’ όσο γνώριζε η ίδια τον εαυτό της.

Η Εύα Μαρί Σεντ παρέμεινε ενεργή για περίπου 70 χρόνια και τιμήθηκε με δύο αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ένα για τον κινηματογράφο και ένα για την τηλεόραση.

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