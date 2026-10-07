Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|7/10/2026 6:30:00 πμ
|7/10/2026 5:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΒΑΣ.ΑΜΑΛΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ
|429
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 10:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ
|1293
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ έως κάθετο: ΕΥΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1154
|Λειτουργία
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: Β. ΛΑΣΚΟΥ έως κάθετο: ΣΤΕΝΤΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΛΑΕΡΤΟΥ 5 έως κάθετο: ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1099
|Λειτουργία
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|ΤΑΥΡΟΥ
|Μονά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΧΑΛΚΗΣ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΝΙΔΩΝ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ.
|634
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΠΙΤΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 51, , 53, 55, 57 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|95
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΙΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 45, 47 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1294
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΠΛΕΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΟΡΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΕΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1155
|Λειτουργία
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΟΠΗΣ 6 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1101
|Λειτουργία
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 2:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.
|158
|Λειτουργία
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 4:00:00 μμ
|ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΑΤΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ, ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΥ, ΑΝΕΜΟΝΗΣ, ΧΛΟΗΣ, ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ, ΔΗΜ.ΡΑΠΤΗ, ΝΙΚ.ΛΕΚΚΑ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΤΥΜΒΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ.
|603
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Λειτουργία
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΠΑΛΟΥΚΙΑ έως κάθετο: ΖΑΪΜΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|7/10/2026 8:00:00 πμ
|7/10/2026 4:00:00 μμ
|ΦΙΛΟΘΕΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΑΚΡΙΤΑ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΝΙΟΒΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
|633
|Κατασκευές
|7/10/2026 9:00:00 πμ
|7/10/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: Π.ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1311
|Κατασκευές
|7/10/2026 9:00:00 πμ
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ απο κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 27από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1297
|Κατασκευές
|7/10/2026 10:00:00 πμ
|7/10/2026 1:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ), ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Κ.ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ, Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΠΟΝΤΟΥ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΛΚΑΙΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
|635
|Κατασκευές
|7/10/2026 12:00:00 μμ
|7/10/2026 4:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΜΙΣΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 25 - 27, 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1290
|Κατασκευές
|7/10/2026 1:00:00 μμ
|7/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΓΡΥΛΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 01:00 μμ έως: 05:00 μμ
|1102
|Λειτουργία
|7/10/2026 2:00:00 μμ
|7/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΑΡΑΣΧΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΓΑ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΥΤΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΓΑ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1100
|Λειτουργία
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