Η μεγάλη κίνηση του Ρούμπιο στην Πνύκα, τα Γλυπτά στο τραπέζι διαπραγμάτευσης του Breturn

Τρίβω τα χέρια μου με κρυφή ικανοποίηση. Έχουμε γίνει ξανά παγκόσμιο trend, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η επιθυμία του αγαπητού Μάρκο Ρούμπιο να μιλήσει στην Πνύκα, και η ικανοποίηση του αιτήματος από ελληνικής πλευράς έχουν την δική τους σημασία.

Μόνο ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αυτό το προνόμιο από ξένους ηγέτες, ενώ παρά τις προσπάθειες της Κίμπερλι, ο Τραμπ δεν πείστηκε να έρθει στην Αθήνα (και) για αυτό, αρχές περασμένου Ιουνίου, πριν την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ρούμπιο, παίζει το χαρτί της γενέτειρας της Δημοκρατίας, εκεί που οι Αθηναίοι πολίτες μιλούσαν κι αποφάσιζαν. Τα μηνύματά του θα είναι ισχυρά και η εικόνα ακόμα καλύτερη. Ηλιοφάνεια, με 27 έως 27 βαθμούς σημαίνει λάμψη. Η δύναμη της εικόνας και μόνο σημαίνει παγκόσμια προβολή – πολύ περισσότερο από πλάνα εσωτερικού κτιρίου με ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι συσκέψεων.

Επί της ουσίας η Πνύκα νοηματοδοτεί τα μηνύματα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ ως συμμαχία κοινών αρχών, υπογραμμίζει την έννοια του δυτικού πολιτισμού στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ, και δίνει βάθος στην σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον. Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, ο πολύ κοντά μας και κοντά στο Ισραήλ Μάρκο, ξεκινάει δυναμικά την κούρσα διαδοχής Τραμπ εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος από την Αθήνα.

Ωπα

Γενικώς βρισκόμαστε σε γεωπολιτικό οίστρο. Ο εργασιομανής Κυριάκος, πριν αναχωρήσει σήμερα για Κροατία και την Σύνοδο των Med9, και πριν συναντηθεί με τον κ. Ρούμπιο, έκανε τα εξής: μίλησε με τον συγγραφέα Daniel Mendelsohn

στην ωραία αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετείχε με Παπασταύρου και Μυλωνάκη σε σύσκεψη για το Καραϊσκάκη με Βαγγέλη Μαρινάκη και Πέτρο Μώραλη στο Μαξίμου, και το βράδυ έκανε την ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στην οποία έδωσε στήριξη ύψους 95 εκ ευρώ για ρεύμα στην βιομηχανία, ενώ θύμισε κι ότι ότι το ΑΕΠ ανέβηκε από τα 185 δις το 2019, σε 262 δις στο τέλος του 2026.

Μένω λίγο στην συνομιλία με τον Mendelsohn ο οποίος είναι καθ. Λογοτεχνίας στο Bard, βραβευμένος κριτικός, δοκιμιογράφος, και συνεργάτης επί σειρά ετών του “The New Yorker” και του “The New York Review of Books”, γιατί ο Πρωθυπουργός έδωσε είδηση.

«Όσοι από εμάς λυπηθήκαμε όταν είδαμε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρεί από την ευρωπαϊκή οικογένεια, παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις οποίες οραματίζεται μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης» τόνισε. «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι απλώς ένα ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα για την Ευρώπη». Μ’ άλλα λόγια, η Ελλάδα θα βάλει στο τραπέζι ΚΑΙ την επιστροφή των Γλυπτών όταν η Μεγάλη Βρετανία ανοίξει το θέμα νέας σχέσης με την ΕΕ μετά το επώδυνο Brexit.

Bonus δύο όροφοι

Η συζήτηση με τον συγγραφέα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Βήματος, άγγιξε και τα σύγχρονα. Ειδικότερα το οξύ πρόβλημα προσιτής στέγης που έχουν οι μεγαλουπόλεις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο Κυριάκος έριξε στο τραπέζι μια ιδέα. «Αν λοιπόν, για παράδειγμα -διατυπώνω εδώ μια πρόταση- θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο, ας πούμε, προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα, ένα προϊόν «κατασκευής προς ενοικίαση» (built-to-rent), όπου οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων ουσιαστικά κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο: να τους επιτρέψουμε να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Το πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, το ανώτατο δικαστήριό μας έχει εκδώσει αποφάσεις κατά κινήτρων αυτού του είδους. Πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουμε να συζητήσουμε και με το δικαστήριο και να συμφωνήσουμε πώς θα βρούμε ισορροπία ανάμεσα αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, και, αφετέρου, την ανάγκη εξασφάλισης στέγης, που αποτελεί επίσης συνταγματική υποχρέωση του κράτους».

Είναι βέβαιο πως η ιδέα θ’ απορριφθεί απ’ την αντιπολίτευση, όμως για ν’ ακούσουμε και τι άλλο υπάρχει στο τραπέζι.

Κι άλλη ιδέα

Γενικώς ο Κυριάκος είναι σε φάση παραγωγής ιδεών καθώς στην ίδια εκδήλωση έριξε κι άλλη: «μήπως θα έπρεπε, ξέρετε, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να προσλαμβάνουν φιλοσόφους για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους και να αποδώσουν τη σωστή βαρύτητα στις ηθικές επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνουν αυτά τα μοντέλα;» υπογράμμισε.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο: πριν από τρία χρόνια λέγαμε στα παιδιά μας να γίνουν προγραμματιστές, και ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σίγουρα να γράφει κώδικα καλύτερα από τους καλύτερους προγραμματιστές, δεν μπορεί να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την ηθική, την επιλογή, τη δεοντολογία και τις προτιμήσεις. Και θα πρέπει να έχεις διδαχθεί κλασική φιλοσοφία για να είσαι σε θέση να απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα».

Και τρίτη ιδέα

Κατά την ημέρα που έβρεχε ιδέες, ακούστηκε άλλη μια στην ομιλία του ΣΕΒ. Τα πρόσθετα υπερ έσοδα από τον πληθωρισμό, κυρίως από τον ΦΠΑ να πάνε σε στοχευμένα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Αυτό θα συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα, αλλά και στο Eurogroup αύριο. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν σε 77,878 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,149 δισ. ευρώ (2,8% σε σχέση με το τρέχον έτος), εκ των οποίων τα 29,4 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον φόρο εισοδήματος και τα 30,6 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ.

Τους ξεβόλεψε

Τόσο η τεχνητή νοημοσύνη, όσο και στο στεγαστικό απασχολούν τους πάντες. Ο Αλέξης Τσίπρας, δεν αναφέρθηκε σ’ αυτά χθες, στην ομιλία του προς τους συντονιστές της ΕΛΑΣ. Προτίμησε μια πολιτικού τύπου ομιλία.

Με την ανυπόφορη αυτοπεποίθηση που τον διακρίνει μπήκε κατευθείαν στο ‘ψητό’ όσων μιλούν για ξεφούσκωμα, πτώση κλπ κλπ. «Ξεβολέψαμε, όλο τον πολιτικό σύστημα» είπε. «Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία, ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση. Και το Μέγαρο Μαξίμου. Που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό τον Σεπτέμβρη. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτόν τον σχεδιασμό. Και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση της τετραετίας» προέβλεψε.

Σας φιλώ

Η Πυθία