Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Άρχισε η "κατεδάφιση" του παράνομου τζόγου
Ελεύθερος Τύπος: Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους
Η Καθημερινή: Τα 4,8 τρισ. ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές
ΤΑ ΝΕΑ: Το θαλάσσιο πάρκο της Δευτέρα στο ΣτΕ
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Οκτωβρίου
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