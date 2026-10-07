Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Άρχισε η "κατεδάφιση" του παράνομου τζόγου

Ελεύθερος Τύπος: Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους

Η Καθημερινή: Τα 4,8 τρισ. ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές

ΤΑ ΝΕΑ: Το θαλάσσιο πάρκο της Δευτέρα στο ΣτΕ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

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