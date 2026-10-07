Η τουρκική ΜΙΤ «πλημμυρίζει» την Ευρώπη με όπλα - Ο ρόλος της Ελλάδας

Snapshot Η τουρκική ΜΙΤ χρησιμοποιεί τα ελληνικά σύνορα για τη μαζική διοχέτευση πλαστών πιστολιών Glock σε τουρκικές μαφίες σε όλη την Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία παραστρατιωτικού δικτύου.

Η Ελλάδα λειτουργεί ως κομβικός διάδρομος μεταφοράς όπλων προς τη Δυτική Ευρώπη και ως χώρα-στόχος, με σημαντικές κατασχέσεις όπλων στον Έβρο και στα βαλκανικά σύνορα.

Τα πλαστά όπλα παράγονται σε παράνομα εργαστήρια στην Τουρκία και διακινούνται σε εγκληματικές οργανώσεις σε Γερμανία, Γαλλία και Σουηδία, όπου έχουν βρεθεί σε σκηνές εγκλημάτων και τρομοκρατίας.

Η τουρκική αστυνομία συνεργάζεται με τη ΜΙΤ σε μια μεθοδολογία συγκάλυψης, προβαίνοντας σε «τυχαίες» κατασχέσεις όπλων στην Τουρκία για να δημιουργηθεί διπλωματικό άλλοθι.

Ο στόχος της ΜΙΤ είναι η πολιτική εκβίαση και αποσταθεροποίηση μέσω βαριά οπλισμένων συμμοριών που μπορούν να εκφοβίσουν ή να επιτεθούν σε πολιτικούς αντιπάλους της Τουρκίας στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Μια άκρως ανησυχητική σειρά κατασχέσεων οπλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη φέρνει στο φως μια σκιώδη επιχείρηση βιομηχανικής κλίμακας, η οποία φαίνεται να ενορχηστρώνεται από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες (MİT). Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα NordicMonitor, που φέρεται να συνδέεται με γκιουλενιστές, στόχος του δικτύου είναι η μαζική διοχέτευση πιστολιών τύπου Glock σε ευρωπαϊκά εδάφη -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- προκειμένου να εξοπλιστούν τουρκικές μαφίες και να δημιουργηθεί ένας «παραστρατιωτικός στρατός» που θα εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της τουρκικής αστυνομίας, Μουσταφά Οκουμούς (Mustafa Okumuş), ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, η κλίμακα, η ομοιομορφία και η διεθνής εμβέλεια αυτού του δικτύου διακίνησης υποδηλώνουν μια κεντρικά ελεγχόμενη δομή. Μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν αδύνατο να επιβιώσει στο εσωτερικό της Τουρκίας χωρίς τη γνώση, την προστασία και την άμεση εμπλοκή της MIT.

Ο «Βαλκανικός Διάδρομος» και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του δικτύου, λειτουργώντας τόσο ως χώρα-στόχος όσο και ως βασικός διάδρομος μεταφοράς προς τη Δυτική Ευρώπη.

Το περιστατικό του Έβρου (Οκτώβριος 2025): Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν 13 Τούρκους υπηκόους κοντά στο Σουφλί, οι οποίοι είχαν διασχίσει τα σύνορα μεταφέροντας σάκους γεμάτους οπλισμό. Κατασχέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες και πλήθος εξαρτημάτων.

Η σύνδεση με το Μεξικό: Σε μια απροσδόκητη τροπή, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι μεξικανικές υπηρεσίες ζήτησαν πληροφορίες μετά τη συγκεκριμένη κατάσχεση στον Έβρο. Ο λόγος ήταν ότι τα 147 τουρκικά πιστόλια παρουσίαζαν εκπληκτική ομοιότητα με όπλα που βρέθηκαν στα χέρια των καρτέλ στο Μεξικό (κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα), υποδηλώνοντας ότι ίσως προέρχονταν από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

Διαδοχικά χτυπήματα στα Βαλκάνια: Η διαδρομή του οπλισμού επιβεβαιώνεται από αλλεπάλληλες κατασχέσεις στα βαλκανικά σύνορα. Μόνο στο συνοριακό πέρασμα Καπιτάν Αντρέεβο της Βουλγαρίας, οι τελωνειακοί κατάσχεσαν μέσα σε τρεις μήνες 1.640 πυροβόλα όπλα - ποσότητα πενταπλάσια από αυτή που είχε κατασχεθεί συνολικά την εξαετία 2020-2025.

Εξάπλωση σε Γαλλία, Γερμανία και Σουηδία

Οι έρευνες των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών δείχνουν ότι τα πλαστά όπλα κατασκευάζονται σε παράνομα εργαστήρια στην Τουρκία και είναι σχεδιασμένα ώστε να μην αφήνουν κανένα ίχνος, καθιστώντας αδύνατη την παραδοσιακή ιχνηλάτηση. Οι παραλήπτες είναι συχνά γνωστές τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις, όπως οι Daltonlar και οι Baygaralar, οι οποίες έχουν επεκτείνει τη δράση τους στην Ευρώπη.

Γερμανία: Σε πρόσφατη επιχείρηση (Σεπτέμβριος 2026) σε Κολωνία και Βούπερταλ, κατασχέθηκαν 165 πλαστά πιστόλια Glock και συνελήφθησαν Τούρκοι, Σύροι και Γερμανοί υπήκοοι. Είχε προηγηθεί άλλη έρευνα στο Ανόβερο που αποκάλυψε την εισαγωγή τουλάχιστον 100 επιπλέον όπλων.

Σύλληψη κατηγορουμένου με τη βοήθεια ειδικών δυνάμεων

Γαλλία: Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σχεδόν 200 πλαστών όπλων Glock μέσα σε λίγες ημέρες τον Σεπτέμβριο του 2026, συλλαμβάνοντας μέλη της συμμορίας Dalton. Τα όπλα αυτά πωλούνται στη μαύρη αγορά έναντι 1.300 έως 2.800 ευρώ το καθένα.

Σουηδία: Αντίστοιχα πλαστά πιστόλια εντοπίζονται από το 2022 σε σκηνές εγκλημάτων, δολοφονιών και σε υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία, με τα ίχνη να οδηγούν σταθερά πίσω στην Τουρκία.

Το «θέατρο» των κατασχέσεων στην Τουρκία και η συγκάλυψη της MİT

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης, σύμφωνα με τον Οκουμούς, είναι η μεθοδολογία συγκάλυψης της Άγκυρας. Κάθε φορά που σημειώνεται μια μεγάλη κατάσχεση τουρκικών όπλων στην Ευρώπη, η τουρκική αστυνομία «ανακαλύπτει» όλως τυχαίως και κατάσχει αντίστοιχες ποσότητες όπλων στην Κωνσταντινούπολη (π.χ. Ζεϊτινμπουρνού, Καρτάλ) λίγες ημέρες αργότερα.

Κατασχέσεις όπλων στην Γαλλία

Ο έμπειρος ερευνητής υποστηρίζει ότι ο χρόνος δεν είναι συμπτωματικός. Η MİT ειδοποιεί ανώνυμα την τουρκική αστυνομία για την τοποθεσία κάποιων φορτίων, θυσιάζοντας χαμηλόβαθμους διανομείς. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερντογάν δημιουργεί το τέλειο διπλωματικό άλλοθι απέναντι στην Ευρώπη (εύλογη άρνηση - plausible deniability), ισχυριζόμενος ότι η Τουρκία δήθεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και πολεμά το οργανωμένο έγκλημα, ενώ την ίδια στιγμή η κορυφή της πυραμίδας παραμένει στο απυρόβλητο.

Ο απώτερος στόχος: Πολιτικός εκβιασμός και αποσταθεροποίηση

Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες εξοπλίζουν συμμορίες στην Ευρώπη. Η απάντηση κρύβεται στη στρατηγική εργαλειοποίησης του χάους από την κυβέρνηση Ερντογάν.

Η ύπαρξη ενός βαριά οπλισμένου δικτύου εγκληματιών που οφείλει την υπαρξή του στη προστασία ττης MΙT, παρέχει στην Άγκυρα έναν μοναδικό μοχλό πίεσης. Οι συμμορίες αυτές μπορούν να κληθούν να ανταποδώσουν τις χάρες. Να εκφοβίσουν ή να δολοφονήσουν πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν στο εξωτερικό, να αναλάβουν συμβόλαια παρακολούθησης, ή να προκαλέσουν γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Όπως ακριβώς η Τουρκία εργαλειοποίησε τις μεταναστευτικές ροές στον Έβρο για να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα φαίνεται να εφαρμόζει μια παρόμοια τακτική εξαναγκασμού, χρησιμοποιώντας βαριά οπλισμένες, εισαγόμενες μαφίες για να εντείνει την πολιτική πόλωση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

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