Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

Η Τουρκία δεν σχεδίαζε να δημοσιοποιήσει την πιθανή πώληση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία 

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Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία και οι ΗΠΑ δεν σχεδίαζαν να αποκαλύψουν την πιθανή πώληση αμερικανικών όπλων από τα τουρκικά αποθέματα στην Ουκρανία.
  • Η αποκάλυψη της πώλησης έγινε κατά λάθος λόγω λαθών στην προετοιμασία των εγγράφων έγκρισης.
  • Το αίτημα για άδεια πώλησης υποβλήθηκε στις αρχές Αυγούστου και περιλαμβάνει 12 εκτοξευτές MLRS και 70 βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS.
  • Η εξέταση της πώλησης έχει προθεσμία δύο εβδομάδων, αλλά η διαδικασία θα προχωρήσει αυτόματα αν δεν υπάρξει μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο.
  • Η Ρωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ και την Τουρκία, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση μέχρι στιγμής.
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Άγκυρα και Ουάσινγκτον δεν σχεδίαζαν να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή πώληση αμερικανικών όπλων από τα τουρκικά αποθέματα στο Κίεβο, γράφει η εφημερίδα Cumhuriyet, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

«Η πρωτοβουλία έγινε δημοσίως γνωστή λόγω λαθών κατά την προετοιμασία των εγγράφων για την έγκρισή της», αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το αίτημα για την άδεια πώλησης υποβλήθηκε από την Τουρκία στις αρχές Αυγούστου, ενώ ο αμερικανικός νόμος περί ελέγχου εξαγωγών όπλων προβλέπει την υποχρεωτική ειδοποίηση του Κογκρέσου για τόσο μεγάλες συμφωνίες. Όπως σημειώνεται, για να αποφευχθεί αυτό, οι ευαίσθητες παραδόσεις συνήθως χωρίζονται σε αρκετές μεμονωμένες συμβάσεις.

Όπως ανέφεραν πηγές της Cumhuriyet, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν δύο συμβάσεις, με την αξία της καθενός να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή της πρωτοβουλίας.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στις αρχές Αυγούστου από έγγραφα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 12 εκτοξευτές πολλαπλών πυραυλικών συστημάτων MLRS και 70 βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS.

Όπως σημειώνεται στα έγγραφα, επίσημα η Τουρκία επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τον στρατό της απαλλασσόμενη από παρωχημένο οπλισμό.

Η προθεσμία για την εξέταση του εγγράφου είναι δύο εβδομάδες, ωστόσο τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία βρίσκονται σε θερινές διακοπές. Παράλληλα, δεν απαιτείται ξεχωριστή ψηφοφορία: θα τεθεί σε ισχύ αυτόματα εάν δεν υιοθετήσουν κοινό ψήφισμα για τον μπλοκάρισμά του.

Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τις ΗΠΑ και την Τουρκία στο αίτημα για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πιθανή μεταφορά αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία, δήλωσε στις 20 Αυγούστου η επίσημη εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

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