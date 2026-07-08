Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πουλούν όπλα στους συμμάχους τους - Ας τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν

Σύμφωνα με το Reuters, o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι επιθυμεί να διατηρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ηγετών στην Άγκυρα την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών και μίλησε στο Reuters.

Στο πλαίσιο της κλειστής συνεδρίασης της συνόδου κορυφής, ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεχίσουν να πουλούν όπλα στους συμμάχους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα χρησιμοποιηθούν, όπως δήλωσε η πηγή, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Η πηγή μετέφερε τα ακριβή λόγια του Τραμπ προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας».

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