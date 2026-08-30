Σύμβουλος Κρεμλίνου: Η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο τη Βρετανία – Εξετάζεται το ενδεχόμενο σαμποτάζ

Ένα ενδεχόμενο χτύπημα στην βρετανική εταιρεία όπλων MBDA, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους Storm Shadow θεωρείται «νόμιμος στόχος» για τη Μόσχα, σύμφωνα με τον Αντρέι Φεντόροφ

Εύη Απολλωνάτου

Σύμβουλος Κρεμλίνου: Η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο τη Βρετανία – Εξετάζεται το ενδεχόμενο σαμποτάζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία θεωρεί νόμιμο στόχο τη βρετανική εταιρεία όπλων MBDA, κατασκευάστρια των πυραύλων Storm Shadow.
  • Ανώτερος σύμβουλος του Πούτιν ανέφερε ότι εξετάζεται υβριδική επίθεση, όπως σαμποτάζ ή εμπρησμός, εναντίον της Βρετανίας.
  • Το Κρεμλίνο αποφεύγει άμεση στρατιωτική επίθεση λόγω του κινδύνου αντίδρασης από το ΝΑΤΟ.
  • Στόχος είναι επίσης εργοστάσιο κατασκευής drones της βρετανο-ουκρανικής εταιρείας Ukrspecsystems κοντά στη βάση RAF Mildenhall.
  • Η χρήση βρετανικών drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχει προκαλέσει έντονη οργή στη Ρωσία και απαιτήσεις για στρατιωτική αντίποινα.
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Ανώτερος σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι τα «ανώτατα κλιμάκια της ρωσικής κυβέρνησης» εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας «υβριδικής επίθεσης», όπως σαμποτάζ ή εμπρησμού εναντίον της Βρετανίας.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη στη Daily Mail ο Αντρέι Φεντόροφ μια «καθαρά στρατιωτική επίθεση» κατά της Βρετανίας θα προκαλούσε αντίδραση από το ΝΑΤΟ γι’ αυτό εξετάζεται η υβριδική επίθεση. Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, χαρακτήρισε τη Βρετανία τον «υπ’ αριθμόν έναν εχθρό» της Μόσχας.

Μεταξύ των στόχων του Κρεμλίνου συγκαταλέγεται ένα εργοστάσιο κατασκευής drones που ανήκει στη βρετανο-ουκρανική εταιρεία Ukrspecsystems.Λεπτομέρειες σχετικά με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται δίπλα στη βάση της RAF Mildenhall, στο δυτικό Σάφολκ, δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με πέντε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες που κατασκευάζουν όπλα και drones για την Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας.

Ρωσία στρατός

Ο Φεντόροφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν θα εξαπολύσει άμεση στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βρετανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη βορειοατλαντική Συμμαχία να προβεί σε συλλογική στρατιωτική αντίδραση εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο πρόσθεσε ότι «η Βρετανία είναι ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός.

Μετά τις πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκαν drones βρετανικής κατασκευής εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη οργή στη ρωσική κοινωνία. Διάφοροι εμπειρογνώμονες ζητούν να τιμωρηθεί η Βρετανία με στρατιωτική επίθεση και αυτό θα υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των Ρώσων πολιτών», τόνισε ο Φεντόροφ. Ανέφερε ότι ο Πούτιν και οι συνεργάτες του ήταν εξοργισμένοι επειδή ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ παρέδωσε στην Ουκρανία τα σχέδια για πυραύλους μακράς εμβέλειας τύπου Storm Shadow, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις εντός της Ρωσίας.

Οι πύραυλοι, οι οποίοι έχουν εμβέλεια 350 μίλια, κατασκευάζονται από τη βρετανική εταιρεία όπλων MBDA, η οποία απασχολεί 4.000 άτομα και έχει την έδρα της στο Στίβενεϊτζ του Χέρτφορτσαιρ.Ο Φεντόροφ δήλωσε σχετικά με την MBDA: «Πολλοί ειδικοί στη Μόσχα λένε ότι ναι, είναι νόμιμος στόχος. Απολύτως».

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