Μυστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα: Πρόταση για σύνοδο Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Ο επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Τζον Ράτκλιφ πραγματοποίησε μυστικό ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μυστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα: Πρόταση για σύνοδο Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια αιφνιδιαστική πρόταση για τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέθεσε ο διοικητής της CIA Τζον Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου μυστικού ταξιδιού του στη Μόσχα, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών και τις οποίες επικαλείται το Axios που έφερε στο φως τις σχετικές πληροφορίες, είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της CIA εμπλέκεται προσωπικά στις διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Βασική επιδίωξη της επίσκεψης ήταν να διαπιστωθεί εάν οι επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών μπορούν να πείσουν τον Πούτιν να αποδεχθεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις επαφές στη Μόσχα και για την πρόταση περί τριμερούς διάσκεψης. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επαναφέρει την ιδέα και στο παρελθόν, με την ουκρανική πλευρά να εμφανίζεται θετική, αλλά το Κρεμλίνο να την απορρίπτει.

Οι μυστικές επαφές στη Μόσχα

Ο Ράτκλιφ ταξίδεψε υπό άκρα μυστικότητα στη ρωσική πρωτεύουσα την Τρίτη και συναντήθηκε με τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας: τον διοικητή της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR Σεργκέι Ναρίσκιν και τον διευθυντή της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ εντασσόταν σε συνήθεις υπηρεσιακές διαδικασίες και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία ενάντια σε τυχόν επιθέσεις σε εδάφη κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι συζητήσεις περιλάμβαναν ευρύτερη ατζέντα. Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν στον Ζελένσκι ότι ο διοικητής της CIA έθεσε στη Μόσχα το ζήτημα της επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ παρουσίασε στον Μπόρτνικοφ μια ιδιαίτερα ζοφερή εκτίμηση για την πορεία του πολέμου και παρότρυνε τη Ρωσία να κλείσει συμφωνία προτού η κατάστασή της επιδεινωθεί. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Ράτκλιφ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπόρτνικοφ αποτελεί έναν εποικοδομητικό συνομιλητή που θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεκκίνηση των διπλωματικών προσπαθειών, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Ουκρανικές εκτιμήσεις για νέα ρωσική επίθεση

Την ίδια ώρα, η ουκρανική πλευρά αντιμετωπίζει με βαθύ σκεπτικισμό τις διαθέσεις του Κρεμλίνου, επικαλούμενη πληροφορίες που δείχνουν ότι η Μόσχα προετοιμάζει νέα μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, Πάβλο Παλίσα, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν έχει δώσει εντολή στις ρωσικές δυνάμεις να καταρτίσουν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια για μια νέα επίθεση στη βόρεια Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ως βασικοί στόχοι αυτής της επιχείρησης έχουν προσδιοριστεί το Κίεβο και το Τσερνίχιβ.

Το τέλμα των διαπραγματεύσεων και το παράθυρο του Σεπτεμβρίου

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ πάγωσαν στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν χωριστές επαφές τους προηγούμενους μήνες με εκπροσώπους των δύο πλευρών. Κι όμως, τα απτά αποτελέσματα υπήρξαν ελάχιστα. Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, ανέφερε την Πέμπτη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να ξεκινήσουν εκ νέου μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή την Ουάσιγκτον για τον αναγκαίο τόνο που χρησιμοποίησε στις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί ένα ρεαλιστικό όραμα για τα βήματα που απαιτούνται και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

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