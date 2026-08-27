Αμερικανικά ΜΜΕ: Αυτός είναι ο λόγος που ο Διευθυντής της CIA επισκέφθηκε τη Μόσχα

Λύνεται το μυστήριο με την επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα

Δημήτρης Δρίζος

Αμερικανικά ΜΜΕ: Αυτός είναι ο λόγος που ο Διευθυντής της CIA επισκέφθηκε τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε τη Μόσχα για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην προβεί σε επιθετικές ενέργειες εναντίον του ΝΑΤΟ.
  • Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία μπορεί να δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ με «περιορισμένη επίθεση» στο μέλλον.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη «σχεδόν ρουτίνας» και δήλωσε ότι ο Ράτκλιφ συζήτησε κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Κατά την επίσκεψη, ο Ράτκλιφ ανέφερε και τον πόλεμο στο Ιράν, απειλώντας με κυρώσεις αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.
  • Η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε τις συνομιλίες μεταξύ μυστικών υπηρεσιών χωρίς συνάντηση με τον Πούτιν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη την εκτίμηση για βελτίωση των διμερών σχέσεων.
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Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο γεγονός που, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχε ως κύριο στόχο την προειδοποίηση της Ρωσίας να μην προβεί σε επιθετικές ενέργειες εναντίον του ΝΑΤΟ.

Παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υποβαθμίσει τη σημασία της επίσκεψης, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να αποτρέψει οποιαδήποτε στρατιωτική πρόκληση από τη Μόσχα.

Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν πως ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε ως στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία από πιθανές επιθέσεις εναντίον μελών του ΝΑΤΟ. Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι η Μόσχα ίσως επιδιώξει να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας, ακόμα και με μια «περιορισμένη επίθεση» τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρει συγκεκριμένα η Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επίσημα τα δημοσιεύματα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη «σχεδόν ρουτίνας», υπογραμμίζοντας ότι ο Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα για να συζητήσει κυρίως θέματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Εύχόμαστε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Ράτκλιφ φέρεται να έθιξε και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, απειλώντας με επιπρόσθετες κυρώσεις αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Ωστόσο, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η επίσκεψη δεν σχετίζεται ούτε με τις ιρανικές εξελίξεις ούτε με τις ρωσικές απειλές προς το ΝΑΤΟ.

Από τη ρωσική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι ο Ράτκλιφ βρέθηκε στη Μόσχα για συνομιλίες μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, χωρίς όμως να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε πρόωρη την εκτίμηση για το αν η επίσκεψη θα συμβάλει στην αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, που βρίσκονται σε κρίση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν προς το παρόν προγραμματισμένες επόμενες συναντήσεις, αν και οι επαφές θεωρούνται «θετικές».

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