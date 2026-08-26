Τραμπ: «Τυπική» η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Ως «ημι-τυπική» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις εκτιμήσεις που συνέδεαν το ταξίδι με άμεσες ρωσικές στρατιωτικές απειλές κατά της Βρετανίας ή της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή του στον πολιτικό σχολιαστή Γκλεν Μπεκ την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε ανοιχτά για τα σενάρια που ήθελαν τη Ρωσία να τεστάρει τις αντοχές της Δύσης ή να προετοιμάζει χτύπημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Τίποτα από όλα αυτά», ξεκαθάρισε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Ράτκλιφ «φανταστικό τύπο» και επιμένοντας ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών δεν βρέθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα για τέτοιους λόγους.

Την ίδια ώρα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου άφησε να εννοηθεί πως οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων διπλωματικών διεργασιών. «Κάτι μπορεί να βγει από αυτό. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», υπογράμμισε σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τον ίδιο, Μόσχα και Κίεβο εμφανίζονται πλέον ανοιχτές σε συνεννόηση, υποστηρίζοντας πως «ειλικρινά, και οι δύο πλευρές θέλουν να το δουν να τελειώνει αυτή τη στιγμή».

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ περιλάμβανε απευθείας επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών. Πρόκειται για την πρώτη φορά που διευθυντής της CIA ταξιδεύει στη Μόσχα από το 2021, ανοίγοντας έναν σπάνιο δίαυλο επικοινωνίας σε ανώτατο επίπεδο ασφαλείας.

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