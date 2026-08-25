Ντόλι Πάρτον: Μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ με εντολή Τραμπ - Επταήμερο πένθος

Την απώλεια της Ντόλι Πάρτον, μιας από τις κορυφαίες φωνές της κάντρι μουσικής και παγκόσμιο πολιτιστικό είδωλο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εμβληματική ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη δυσάρεστη είδηση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτηρίζοντας την απώλειά της τεράστιο πλήγμα. Όπως ανακοίνωσε, οι αμερικανικές σημαίες σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες για διάστημα μίας εβδομάδας, αρχής γενομένης από τις 18:00 το απόγευμα, προς τιμήν της.

«Είναι πολύ λυπηρό να αναφέρω ότι η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι, και όχι μόνο, μόλις έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ κανείς σαν κι εκείνη, ούτε θα υπάρξει ποτέ ξανά. Προς τιμήν της, κατεβάζω τη σημαία των ΗΠΑ σε όλη τη χώρα για μία εβδομάδα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπάει», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον θάνατό της είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, μέσω επίσημου βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα της τραγουδίστριας.

Η Ντόλι Πάρτον σφράγισε την αμερικανική μουσική σκηνή σε μια πορεία έξι δεκαετιών, κατακτώντας 11 βραβεία Grammy και υπογράφοντας κλασικά κομμάτια όπως τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You». Επιπρόσθετα, άφησε ισχυρό αποτύπωμα με τη φιλανθρωπική της δράση μέσω του προγράμματος Imagination Library, μοιράζοντας δωρεάν εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά διεθνώς.

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