Ντόλι Πάρτον - «I Will always love you»: Η ιστορία πίσω από το βραβευμένο τραγούδι της

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών, ήταν μια σημαντική τραγουδοποιός της κάντρι μουσικής με 11 βραβεία Γκράμι και πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της είχε 25 τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο 1 στα κάντρι charts του Billboard, αριθμός ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «I Will Always Love You», που αρχικά ηχογραφήθηκε το 1973 ως αποχαιρετιστήριο σε συνεργάτη της.

Το «I Will Always Love You» έγινε παγκοσμίως γνωστό με τη διασκευή της Γούιτνεϊ Χιούστον το 1992, που κατείχε την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 για 14 εβδομάδες.

Ως ηθοποιός, η Πάρτον πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες και ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ως Καλύτερη Ηθοποιός. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε από μία φτωχική οικογένεια στο Τενεσί με 12 παιδιά και έγινε η βασίλισσα της κάντρι μουσικής. Η Ντόλι Πάρτον που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών υπήρξε μία σπάνια περίπτωση γυναίκας τραγουδοποιού και άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών, όπως η Μαντόνα.

Στην καλλιτεχνική πορεία της κέρδισε 11 βραβεία Γκράμι και τρία βραβεία. Υπήρξε υποψήφια για 2 βραβεία Όσκαρ, 6 Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Τόνι. Συνολικά έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μία από τις τραγουδίστριες με τις καλύτερες πωλήσεις.

Είχε 25 τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο 1 στα charts της κάντρι μουσικής του Billboard, αριθμό ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα. Είχε 44 άλμπουμ κάντρι στο Top 10 κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Το 49ο και τελευταίο σόλο στούντιο άλμπουμ της, το «Rockstar» (2023), έγινε το άλμπουμ της με την υψηλότερη θέση στα charts του Billboard 200, φτάνοντας στο νούμερο τρία. Στη διάρκεια της καριέρας της συνέθεσε πάνω από 3.000 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «I Will Always Love You», «Jolene», «Coat of Many Colors» και «9 to 5».

Ως ηθοποιός, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «9 to 5» (1980) και «The Best Little Whorehouse in Texas» (1982), για καθεμία από τις οποίες κέρδισε υποψηφιότητες για το Χρυσή Σφαίρα ως Καλύτερη Ηθοποιός, καθώς και στις ταινίες «Rhinestone» (1984), «Steel Magnolias» (1989), «Straight Talk» (1992) και «Joyful Noise» (2012).

Η ιστορία του «I Will Always Love You»

Το «I Will Always Love You» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά το 1973 από την Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι είναι ένας αποχαιρετισμός στον συνεργάτη και μέντορα της Πόρτερ Γουάγκονερ αφού η Πάρτον είχε πάρει την απόφαση να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Το τραγούδι στην κάντρι εκδοχή του κυκλοφόρησε το 1974 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Τον Οκτώβριο του 1982, έκανε μία νέα ηχογράφηση για το soundtrack της ταινίας «The Best Little Whorehouse in Texas». Τελικά το τραγούδι έγινε γνωστό στην παγκόσμια ποπ σκηνή τη δεκαετία του 1990 μέσω της Γούιτνεϊ Χιούστον.

Μία διασκευή του τραγουδιού ερμήνευσε η Χιούστον στην ταινία του 1992 ο «Σωματοφύλακας». Το κομμάτι έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για 14 εβδομάδες, σπάζοντας το ρεκόρ της εποχής.

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